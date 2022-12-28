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51 минуту назад

Трейлер «Форсажа 10» выйдет в ближайшую пару месяцев

Игромания.ру

Бесконечная сага о семье, дружбе и автомобилях не сбавляет обороты и готовится к выпуску юбилейного «Форсажа 10», а главная звезда серии обещает в самое ближайшее время показать первый трейлер.

Трейлер «Форсажа 10» выйдет в ближайшую пару месяцев
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Вина Дизеля, ролик будет опубликован менее чем через два месяца — судя по всему, актёр уже знает точную дату, что неудивительно, учитывая приближающуюся премьеру ленты.

Картина выйдет на экраны 17 мая 2023 года и обогатится целой плеядой новых героев, которых исполнят знаменитые актёры. Нового антагониста семьи сыграет Джейсон Момоа, а обладательнице «Оскара» Бри Ларсон досталась партия Тесс — роль её героини в сюжете фильма пока неизвестна.

Фильмы,Оскар,Джейсон Момоа,
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