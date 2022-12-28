Трейлер «Форсажа 10» выйдет в ближайшую пару месяцев

Бесконечная сага о семье, дружбе и автомобилях не сбавляет обороты и готовится к выпуску юбилейного «Форсажа 10», а главная звезда серии обещает в самое ближайшее время показать первый трейлер.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Вина Дизеля, ролик будет опубликован менее чем через два месяца — судя по всему, актёр уже знает точную дату, что неудивительно, учитывая приближающуюся премьеру ленты.