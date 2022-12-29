5 фильмов в жанре “саспенс”, которые заставят понервничать

В кино саспенс — это тревога и предвкушение, которые зрители испытывают во время просмотра. Авторы многих фильмов хотели бы создать подобное напряжение: ведь оно удерживает внимание. Высший пилотаж, когда вовлеченный зритель ломает голову над тем, что произойдет дальше. Сегодня “Рамблер” расскажет как раз о пяти таких картинах.

Фото: Кадр из фильма "Коматозники" Кадр из фильма "Коматозники"

Коматозники (1990)

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Четверо студентов-медиков из Чикаго соглашаются помочь своему однокласснику Нельсону (Кифер Сазерленд) исследовать “околосмертные” переживания в надежде узнать, что ждет их после смерти. Но, остановив его сердце и запустив после смерти мозга, они сами становятся частью кошмарного опыта с непредсказуемыми последствиями. После того, как Джо (Уильям Болдуин), Дэвид (Кевин Бэйкон) и Рэйчел (Джулия Робертс) по очереди отправляются “по ту сторону жизни”, прошлые травмы и непрекращающаяся вина из-за людей, которым они причинили зло, преследуют их.

В постели с врагом (1991)

В центре сюжета этого фильма молодая женщина Лора (Джулия Робертс). Она инсценирует собственную смерть, чтобы выйти из отношений с жестоким и деспотичным мужем Мартином (Патрик Бергин). Мы быстро узнаем, что Лора, сменившая имя на Сару, планировала побег – героиня перевезла свою больную мать в новый дом отдыха в Айове, где неподалеку решила начать жизнь с чистого листа.

Как только Сара убегает и теряет бдительность, наслаждаясь романом со своим соседом, зрителю кажется, что он смотрит романтическую комедию. Но идиллия разрушается параноидальными наклонностями героини. Каждое утро она встает с мыслью: “Найдет ли ее Мартин?”

Таинственный лес (2004)

Действие картины разворачивается в изолированной деревушке XIX века где-то в Пенсильвании. Ее жители заключили ненадежное перемирие с существами, которые обитают в лесах, окружающих Ковингтон. По условиям соглашения, люди не уходят в лес, а таинственные твари не пересекают границы деревни. Но когда Люциус (Хоакин Феникс) оказывается ранен, его невеста Айви (Брайс Даллас Ховард) просит у своего отца и лидера общины Эдварда (Уильям Херт) разрешения отправиться в лес за лекарством, чтобы спасти любимому жизнь.

Айви слепа. Но она бросает вызов дикой местности ради любви. По мере того, как Айви углубляется в коварные леса, мы узнаем больше о деревне и ее основателях, которые прячут правду на протяжении долгих лет.

Порочные игры (2013)

Отец Индии Стокер (Миа Васиковска) – Ричард (Дермот Малруни) – погибает в автокатастрофе в день ее совершеннолетия. Жизнь горюющей девушки принимает странный оборот, когда в доме Стокеров появляется Чарли (Мэттью Гуд) – дядя, о существовании которого Индия даже не подозревала. По легенде, родственник появляется в поместье, чтобы помочь матери Индии Эвелин (Николь Кидман) справиться с горем.

Но его присутствие вносит напряжение в отношения матери и дочери, а также раскрывает неприятные семейные тайны о детстве Ричарда и Чарли и их младшем брате, погибшем при загадочных обстоятельствах.

Темные тайны (2015)

Когда Либби Дэй (Шарлиз Терон) было восемь лет, ее мать Пэтти (Кристина Хендрикс) и двух старших сестер жестоко убили на семейной ферме посреди ночи. Брат героини Бен признался в убийствах, за что его арестовали и осудили.

Кадр из фильма "Темные тайны"

Отчаянно нуждаясь в деньгах, Либби соглашается вернуться к расследованию этого преступления после того, как Лайл (Николас Холт) предлагает ей заплатить за это. Героиня погружается в материалы дела, берет интервью у людей, расспрашивая их о ночи убийства и ареста Бена (Тай Шеридан). В процессе расследования Либби начинает сомневаться в справедливости приговора и понимать, почему люди считают, что он был ошибочно осужден.