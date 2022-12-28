Кадр дня: почему Спилберг не снимал финал фильма «Челюсти»

Картина Стивена Спилберга о страшном хищнике, губящем людей, знаменита во всем мире. Первый фильм был снят в 1975 году, а затем получил три успешных сиквела. Но мало кому известно, что финальный эпизод картины снимал вовсе не Спилберг. Почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Челюсти" Кадр из фильма "Челюсти"

Первая часть фильма «Челюсти» создавалась очень трудно, режиссеру приходилось решать множество нюансов и проблем. Съемочная группа находилась буквально на грани нервного срыва, все мечтали поскорее закончить работу и тихо ненавидели Спилберга за его дотошность.

Режиссер все это видел и понимал, всерьез опасаясь, что его попросту побьют после окончания съемок. Поэтому создание финальной сцены фильма он доверил своему помощнику, в сам на площадку не приехал.

Оглушительный успех фильма, разумеется, свел на «нет» все былые сложности и обиды. А Спилберг решил сделать традицией свое отсутствие на площадке во время последнего дня съемочного процесса. С тех пор режиссер никогда не присутствует на съемках финальных сцен своих фильмов.