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1 час назад

"Союзмультфильм" хочет выпустить отечественные ремейки "Гарри Поттера" и "Властелина колец"

Газета.Ruиещё 1

«Союзмультфильм» анонсировал отечественные мультфильмы, которые станут российским «ответом» «Гарри Поттеру» и «Властелину колец», пишет «Российская газета».

"Союзмультфильм" хочет выпустить отечественные ремейки "Гарри Поттера" и "Властелина колец"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ «Гарри Поттеру», «Властелину колец», «Марвелу» и «Суперменам», — заявила председатель Совета директоров студии Юлиана Слащева.

Таким образом она прокомментировала указ президента России Владимира Путина о популяризации отечественных героев фольклора. Слащева уточнила, что речь идет о полнометражном анимационном фильме про «настоящего богатыря», личность которого она отказалась раскрывать. Также в разработке находятся мультфильмы по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья» о девочке-подростке, которая выживает в волшебном мире.

Ранее в «Союзмультфильме» задумались над перезапуском советской классики.

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