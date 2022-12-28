"Союзмультфильм" хочет выпустить отечественные ремейки "Гарри Поттера" и "Властелина колец"

«У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ «Гарри Поттеру», «Властелину колец», «Марвелу» и «Суперменам», — заявила председатель Совета директоров студии Юлиана Слащева .

Таким образом она прокомментировала указ президента России Владимира Путина о популяризации отечественных героев фольклора. Слащева уточнила, что речь идет о полнометражном анимационном фильме про «настоящего богатыря», личность которого она отказалась раскрывать. Также в разработке находятся мультфильмы по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья» о девочке-подростке, которая выживает в волшебном мире.