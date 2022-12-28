В российский прокат выйдет триллер «Убийца "Святой паук"»

«Этот фильм о женщинах, об их телах, фильм, полный лиц, волос, рук, ног, грудей и секса — всего, что невозможно показать в Иране. Спасибо Али Аббаси за то, что был таким сумасшедшим и таким щедрым, и за то, что все-таки поставил это мощное кино вопреки всему», — сказала Зар Амир Эбрахими.