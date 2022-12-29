Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Документальный фильм о Стэне Ли выйдет в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Стриминговый сервис Disney+ объявил, что оригинальный документальный фильм о создателе персонажей комиксов Marvel Стэне Ли выйдет в 2023 году. Об этом пишет Deadline.

Документальный фильм о Стэне Ли выйдет в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ли умер в возрасте 95 лет в 2018 году. Он был соавтором "Человека-паука", "Мстителей", "Людей Икс", "Халка" и "Фантастической четверки", а также снимался камео в блокбастерах Marvel.

Карьера Ли началась в 1941 году, когда в возрасте 17 лет он опубликовал первую работу в виде рассказа, который появился в выпуске комиксов "Капитан Америка".

В этом году Стэну Ли исполнилось бы 100 лет.

Фильмы,Халк,Люди Икс,Мстители,Фантастическая четверка,Стэн Ли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители