Обзор мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5»

Что общего у оливье, мандаринов и «Иронии судьбы»? Очевидно — причастность к новогодним традициям. Очень близко к ним подобралась студия «Мельница» со своей чередой богатырских — и околобогатырских — мультфильмов. Судя по тому, как новую их работу ждали наши читатели, создатели серии всё делают верно, и для многих семей сходить под Новый год на свежую порцию приключений в осовремененной русской тематике стало действительно приятным традиционным досугом.

Фото: tlum.ru tlum.ru

29 декабря в прокат выходит «Иван Царевич и Серый Волк 5» — рассказываем, о чём поведут сказ в конкретно этом мультфильме, что полезного увидят дети и чему улыбнутся родители.

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О чём сказка?

У Вани с Василисой всё замечательно. Настолько, что на прогулке в очередном волшебном местечке они загадывают полюбоваться знаковыми моментами их совместной жизни. Вот только бабочка на плече Вани по-прежнему портит свадебную фотографию — Василиса её сгоняет, а потом начинается история о парне, которого совсем никто не помнит. Жена его законная вообще очередного жениха готовится (точнее, нет) принимать. И даже верный Серый не вспомнил закадычного друга, но хотя бы успел перезнакомиться заново и подружиться вновь.

Итого Ване предстоит доказать всем, что он действительно Василисин муж, напомнить ей, что у них отношения и он их достоин, и отвадить делегацию очередного кандидата. План-капкан! Точнее, план «У».

Что полезного детям?

Во-первых, неожиданный экскурс в древнегреческую — Василисину любимую! — мифологию. Героев ждёт пусть и быстрое, но погружение в античное подземное царство с соответствующими обитателями. Познавательно? Ага. Забавно сочетается с имеющимися героями и даёт пищу для шуток в духе «мы уже поняли, что это не Апокалипсис, а русские идут»? Ещё как!

Во-вторых, дети увидят несколько полезных с моральной точки зрения уроков. Например, о том, что не надо подстраивать несчастный случай, чтобы нагнать романтической атмосферы. Всё может — и обязательно пойдёт — наперекосяк, а риски при этом такие, что никакие волшебные зёрнышки могут и не помочь. Или о том, что необязательно мужчине женщину спасать, и первый шаг делать, в общем, тоже. Или о несчастной бабочке, чей эффект может много чего странным образом испортить. Последний пункт, конечно, скорее фантастический, но всё равно есть о чём подумать: цените то, что у вас есть, и не ищите от добра добра.

Что весёлого положили для родителей?

Как и положено для этой и соседней «богатырской» франшизы — много шуток, мемов и вдумчивых жизненных наблюдений. Когда из уст основного источника последних — Волка — вылетает очередное «это ноги не доходят, а руки только короткие могут быть», взрослые возьмут да и осмыслят старую идиому. Действительно, как руки-то не доходить могут? И таких моментов в насыщенном сюжете хватает, что помогает смотреть мультфильм с интересом.

Сюда же — множество очевидных и очень очевидных отсылок. Шикарный трёхпалубный круизный лайнер? Без воспоминаний о «Титанике» не обойдётся. Два героя оказались на необитаемом острове? Ну конечно же, палкой будет проведена черта на «это твоя половина, а это моя». И вишенкой на торте смотрится ставшая уже фирменной эклектика, где вроде бы старорусский быт легко сочетается с вышеупомянутым лайнером, зеркальцем с функцией мобильника и другими благами современности.

Что полезного показали для родителей?

Да, такой пункт мы тоже нашли. Мультфильм хорошо затронул тему детско-родительских отношений и особенно — лишних ожиданий вторых от первых. Вот Царь-батюшка пытается принудительно выдать дочь замуж. Василиса, разумеется, против, а с её стальным характером шоу с женихами превращается в тот ещё балаган.

Да и ещё по «Летучему кораблю» или «Кавказской пленницы» мы знаем, что так делать не стоит. А вот приезжий Кайзер, поэтичный отец очередного кандидата на руку и сердце царевны. Он делает то же самое — хочет женить своего Порфирия насильно — только более суровыми методами. Порфирий тем временем нарочито современный парень: робкий, но осознанный, пусть и приехал на смотрины, но в сердце у него живёт другая, и он на брак по расчёту тоже не согласен. Мораль сей басни очевидна — взрослым детям самим решать, с кем им жизнь делить, какие бы ожидания их родители сами не лелеяли.

Итого: