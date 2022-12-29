Опубликован полный сценарий «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Как и подобает сценарию, в нём прописаны все ключевые моменты ленты и диалоги. Впрочем, в нём нет каких-то скрытых деталей или откровений — всё так, как было в фильме. Для сравнения: сценарий «Человека-паука: Нет пути домой» состоял из 181 страницы, но и сама картина в целом была масштабнее «Бэтмена».