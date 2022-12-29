Топ-20 фильмов культового режиссера Тима Бертона

Немногие истории успеха в Голливуде столь продолжительные и притом яркие, как карьера Тима Бёртона. Один из ведущих режиссёров с начала 80-х годов, который создавал исключительные и знаковые фильмы. Но и в его биографии есть работы, которые хоть и безупречны с визуальной точки зрения, но пустые эмоционально.

Фото: Кадр из фильма "Большие глаза" Кадр из фильма "Большие глаза"

Так, многие эксперты киноиндустрии считают, что когда сам Бёртон находится на эмоциональном подъёме, то и его фильмы яркие, глубокие и с уникальной «эстетикой Бёртона». Давайте вместе вспомним ленты режиссёра, которые являются его визитной карточкой, пусть и не все из них стали хитами.

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1. «Большие глаза»

«Большие глаза» — это биографическая история человека, роль которого досталась Кристофу Вальцу, как водится в надлежащем образе злодея и мошенника. Он известен тем, что рисует портреты людей с преувеличенно большими глазами. Второй персонаж фильма — его жена (Эми Адамс), которая тоже пишет картины.

Это экранизация правдивой истории, о художнице Маргарет Ульбрих, которая демонстрирует зрителю, как часто мужчины приписывают себе достижения женщин. В ретро драме очень ярко прорисована эта тенденция, которая была распространена на протяжении всей нашей истории.

«Большие глаза» имели достаточно хорошие кассовые сборы, но получили прохладные, хотя в целом положительные отзывы критиков. Игра Вальса и Адамс великолепна. А Адамс даже получила «Золотой глобус» за свою роль. Но, несмотря на это, «Большие глаза» не смогли найти общий язык с публикой, и популярным среди широких масс он так и не стал.

«Дамбо»

Тим Бёртон, вероятно, не раз задавался вопросом: «Стоит ли делать ремейк на эту работу?» Ведь несколько раз он впечатлил мир именно своими адаптациями других культовых картин. Но насчёт Дамбо он, увы, оказался ошибся. Анимация в оригинальном «Дамбо» 40-х годов настолько самобытная, такая запоминающаяся и такая любимая зрителем, что и не стоило её пытаться воссоздавать снова.

Это история молодого слонёнка с гигантскими ушами, дающими ему возможность летать, который был разлучён со своей матерью. Но это лишь верхний слой фильма.

«Дамбо» — это глубокая и очень грустная история. Безусловно, Бёртон может быть горько-сладким и меланхоличным, но, похоже, ему трудно изобразить настоящую грусть. И в этом случае его фирменные оттенки игривости подрывают саму суть истории. И даже Ева Грин и Колин Фаррел в ролях, — не помогли фильму переплюнуть оригинал.

Стоит ли смотреть? Разумеется! Любая работа этого режиссёра достойна внимания. А в данном случае её эффект скомкан только из-за несравненного оригинала 40-х.

«Мрачные тени»

«Мрачные тени» — не что иное, как икона телевидения середины века. Сериал начал выходить в эфир в 1966 году и насчитывал впечатляющие 1225 эпизодов, став одной из первых мыльных опер, в которых используется жанровое повествование, привлекая внимание целого поколения зрителей.

«Мрачные тени» стали невероятно популярными, когда в сериале появился Барнабас Коллинз, вампир, вернувшийся домой после того, как 200 лет провёл в гробу.

Наряду с «Монстрами на каникулах» и «Семейкой Аддамс», «Мрачные тени» занимают довольно высокие места в списке телешоу, которые, похоже, прочно вошли в рулевую рубку Тима Бёртона.

Но когда Бёртон наконец снял фильм, в котором снимались Джонни Депп и Ева Грин, он не впечатлил зрителей. Какова бы ни была причина, это был поворотный момент, показывающий, что публика уже устала от такого частого сотрудничества Бёртона и Деппа.

«Дом странных детей мисс Перегрин»

Когда роман «Дом странных детей мисс Перегрин» впервые вышел в свет, он сразу же привлёк внимание читателей своими странными и тревожными историческими фотографиями детей с необычными способностями. Это также одна из тех историй, которая опирается на эстетику, а не на связный сюжет.

Разумеется, идея сразу привлекает внимание Тима Бёртона, и в итоге обнажает его собственные недостатки как режиссёра, поскольку он склонен сосредотачиваться на визуальных эффектах в ущерб всему остальному.

«Дом странных детей мисс Перегрин» — это дом для детей с уникальными способностями, которых держат во временном пузыре, чтобы защитить от гнусных сил, которые могут причинить им вред.

Это интригующая идея с большим потенциалом так и не производит особого впечатления. Но всё же работа получила награду «Выбор народа», пусть и не стала культовой.

«Планета обезьян»

С самого начала «Планета обезьян» представляла собой настоящий вызов для Бёртона. Оригинальная версия 67 года с Чарлтоном Хестоном в главной роли любима почти всеми.

Исключая из внимания совсем немного нюансов, которые адаптировал Бёртон в своей версии, у него на самом деле было очень ограниченное «поле для размаха» и практически не было возможности привнести что-то своё, уникальное.

Казалось, что уже всё есть в этом фильме. И создаётся впечатление, что он напуган своим первым решительным и амбициозным созданием боевика-блокбастера.

Помимо невероятного грима, восхитительной игры Хелены Бонем Картер и Тима Рота, мало что можно сказать о «Планете обезьян».

Когда Бёртон адаптировал «Бэтмена», он взялся за столь же известную историю, но всё же нашёл способы вдохновиться ею. Здесь он, кажется, просто потерялся.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Оригинальная экранизация «Чарли и шоколадная фабрика», вышедшая в 1971 году с Джином Уайлдером в главной роли, возможно, привела автора одноимённой повести, Роальда Даля в ярость. Но зрителям она понравилась.

Тем не менее спустя 30 с лишним лет «Тим Бёртон и компания» решили, что пришло время для новой, их версии.

То, что последовало за этим, было не чем иным, как непродуманным путешествием по сюжету. Взяв историю о бедном мальчике, который, несмотря ни на что, выигрывает золотой билет на экскурсию по причудливой шоколадной фабрике, он усилил и без того сенсорную перегрузку примерно на тысячу градусов.

Бёртон также полностью отпускает Деппа «с поводка», давая ему полную свободу действий, чтобы сделать свою интерпретацию Вилли Вонки настолько странной и отталкивающей, насколько он хочет.

В результате получается совершенно самодовольное выступление, в котором Вонка оказывается в центре внимания, хотя он должен отойти на задний план в повествовании Чарли.

Вонка Уайлдера был чудаком, но он также излучал теплоту и сочувствие, даже когда играл незаинтересованного хозяина. Депп, с другой стороны, создаёт «шоколатье», который холоден и слишком чужд, чтобы соединиться с кем-либо из других персонажей.

Визуальное удовольствие зрителю обеспечено, а вот симпатия к главному герою – маловероятна.

«Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит»

История парикмахера (Джонни Депп), ложно заключённого в тюрьму на полтора десятилетия после того, как его красавица-жена попалась на глаза похотливому судье, — это только начало трагедии в «Суини Тодде».

Поклявшись отомстить людям у власти, которые разрушили его жизнь, Тодд совершает серию убийств, перерезает всем виновным глотки, а его сообщница миссис Ловетт (Хелена Бонэм Картер) испечёт из убитых лучшие пироги в Лондоне.

Уникальный визуальный стиль Тима Бёртона хорошо сочетается с этим жутким мюзиклом, а Депп и Бонэм Картер получают массу удовольствия, буйствуя в своём викторианском адском амплуа.

«Франкенвини»

«Франкенвини» должен был быть одним из самых личных проектов Тима Бёртона. Задолго до того, как он выпустил «Франкенвини» в 2012 году, он воплотил сюжет в жизнь как короткометражку, сняв его в прямом эфире в 80-х, тогда ещё работая на Disney.

Фактически Дисней уволил его из-за «Франкенвини», заявив, что он тратит слишком много денег на фильм, который не подходит для детей.

Однако Бёртон будет смеяться последним — Пол Рубенс посмотрел «Франкенвини», и ему так понравился этот странный фильм, что он выбрал Бёртона для постановки «Большого приключения Пи-Ви», положившего начало карьере Бёртона.

Как бы то ни было, Бёртон пересматривал «Франкенвини» в 2012 году с определённым чувством триумфа.

Фильм о мальчике, который пытается использовать электричество, чтобы вернуть к жизни свою любимую собаку, представляет собой дань уважения фильмам Universal Frankenstein в 30-е годы.

Несмотря на мрачное настроение и цветовую палитру, любовная связь в центре фильма делает его милой и увлекательной историей.

«Алиса в стране чудес»

«Алиса в стране чудес», написанная Льюисом Кэрроллом, — это классический детский роман, который лучше всего подходит для уникального таланта Тима Бёртона.

Когда Алиса обнаруживает, что падает в кроличью нору и попадает в странный новый мир, её постоянно сбивают с пути все и всё, с чем она сталкивается.

В этом Бёртон преуспевает. В его руках мир Страны Чудес представляет собой роскошное визуальное пиршество настолько хаотичное и причудливое, насколько может вообразить даже ребёнок с самым богатым воображением.

Костюмы, грим и декорации работают вместе в идеальной гармонии, создавая обстановку, которая в равной степени очаровательна и притом сбивает с толку.

Это сенсорная перегрузка в лучшем виде, когда каждый новый захватывающий персонаж разрушает чувство реальности Алисы. И среди всех чрезмерных дизайнерских решений Бёртона эта адаптация «Алисы в стране чудес», возможно, наиболее верна духу оригинальной работы.

«Марс атакует!»

До этого фильма Бёртон не заглядывал в мир научной фантастики. Но здесь он намеренно создаёт абсурдный космический эпос, когда марсиане вторгаются на Землю с катастрофическими последствиями.

«Марс атакует!» был выпущен всего через несколько лет после «Эда Вуда», и это явная дань уважения халтурным научно-фантастическим фильмам 50-х, которыми прославился Вуд.

«Марс атакует!» это, с одной стороны, глуповатый фильм, который при этом вызывает симпатию. А его репутация выросла в ретроспективе — теперь многие считают его культовой классикой.

«Труп невесты»

«Труп невесты», возможно, не самый известный фильм Бёртона и не самый высоко оценённый критиками, но самый «Бёртоновский».

Естественно, такой фильм не мог быть снят без старых приверженцев Бёртона: Джонни Деппа и Хелены Бонем Картер.

Депп играет Виктора, кроткого мужчину, готовящегося к свадьбе со своей возлюбленной Викторией, и случайно женится на мёртвой женщине по имени Эмили, которая уводит в подземный мир.

Мрачная, угловатая покадровая анимация — это техническое чудо, которое служит прекрасным дополнением к жуткому повествованию, в котором ужас, фантазия и романтика сочетаются так, как это может сделать только Тим Бёртон.

«Сонная Лощина»

«Легенда о Сонной Лощине», написанная Вашингтоном Ирвингом в 1820 году, — одно из первых произведений американского ужаса.

В нём рассказывается история школьного учителя Икабода Крейна и его трагической встречи со Всадником без головы. «Сонная лощина» Ирвинга состоит всего из 24 страниц, немногим больше, чем сказка, которую можно рассказать у костра.

Тем не менее оригинальный текст обладает многими качествами, типичными для проектов Тима Бёртона. Неудивительно, что Бёртону было трудно устоять перед этим фильмом.

Он вносит в историю некоторые изменения. И конечным результатом является адаптация «Сонной лощины», которая одновременно верна духу оригинального произведения и представляет собой новую историю о привидениях, которая захватывает сама по себе.

«Бэтмен возвращается»

С «Бэтмен возвращается» Бёртон создал редчайшую из всех вещей: высокобюджетный блокбастер, который также можно считать художественным.

Своими двумя фильмами о Бэтмене Бёртон искупил наследие комиксов, присутствие которых на экране стало синонимом лагеря, и помог сделать Тёмного рыцаря именно таким — тёмным…

«Крупная рыба»

Что важнее: как мы помним наше прошлое или что произошло на самом деле? Границы между этими понятиями стираются в «Крупной рыбе». Необычайно сентиментальный фильм Бёртона, действие которого разворачивается во второй половине 20-го века.

Он рассказывает о необычной жизни Эда Блума (которого играет Альберт Финни в роли старика и Юэна МакГрегор в молодости) и попытках его прямолинейного сына (Билли Крудап) отделить реальность от вымысла.

Бёртон отказывается от своей тёмной готической цветовой палитры, выбирая вместо этого яркую, волшебную эстетику, которая изображает жизнь Блума, полную возможностей. В «Крупной рыбе» истории настолько захватывающие, что кажется стыдным позволить правде встать на пути.

«Бэтмен»

«Бэтмен» — фильм, успех которого почти никто не ожидал. Его режиссёром был человек, два других фильма которого были глупыми эксцентричными чёрными комедиями.

Он никогда до этого не снимал боевиков и тут внезапно начал работать с бюджетом в три раза больше, чем всё, с чем он имел дело раньше. В нём снялся Майкл Китон, актёр, который был прежде всего известен своими комедиями, далёкими от грубого, задумчивого Бэтмена.

Но, несмотря ни на что, «Бэтмен» превзошёл все ожидания, заработав более 400 миллионов долларов в прокате и получив премию «Оскар» за лучшую художественную постановку.

Помимо игры Китона, самым ценным вкладом Бёртона в мир «Бэтмена» является его уникальное видение Готэма. Он очень тёмный, но во всём этом есть своя изысканность и внимание к деталям, которые превращают город в туманную, готическую жизнь.

«Большое приключение Пи-Ви»

«Большое приключение Пи-Ви» стало дебютом Тима Бёртона в полнометражном кино. История проста: после того как любимый велосипед Пи-Ви был украден, он отправляется в безрассудное путешествие по пересеченной местности, чтобы вернуть его, и по пути попадает в различные курьёзные ситуации.

Яркая детская эстетика идеально сочетается с дизайнерским чутьём Бёртона. Как и многие фильмы Бёртона, он вроде как для детей, но в нём есть и подрывная, почти зловещая составляющая, не поддающаяся простой классификации.

«Эдвард руки-ножницы»

Авторские работы Тима Бёртона, как правило, обескураживают. Но «Эдвард Руки-ножницы» и по-настоящему красивое кино. Современная сказка «Эдвард руки-ножницы» рассказывает о человеке (Джонни Депп), созданным эксцентричным изобретателем.

Но создатель умер, не закончив работу, оставив Эдварду вместо пальцев большие устрашающие ножи. Тем не менее он невинная и нежная душа, которую принимает типичная семья из пригорода, где он сразу же влюбляется в их дочь-подростка (Вайнона Райдер).

В «Эдварде Руки-ножницы» всё работает в идеальной гармонии, а причудливая эстетика Бёртона служит контрапунктом милой, меланхоличной истории любви.

«Эдвард Руки-ножницы» — одно из главных достижений Бёртона как режиссёра, напоминающее нам о том, на что он способен, когда действительно вдохновлён.

«Битлджус»

«Битлджус» — один из лучших фильмов Тима. После того как пара (Алек Болдуин и Джина Дэвис) трагически погибает в автокатастрофе, они обнаруживают, что преследуют дом, в котором жили, когда были живы.

Есть только одна проблема: их дом был продан, и единственный способ заставить новых владельцев уйти — отпугнуть их, что осложняется тем фактом, что эти двое, вероятно, самые добрые призраки на свете.

В сюжет включается Битлджус (совершенно неузнаваемый Майкл Китон), полтергейст, который гарантирует, что он может напугать или просто разозлить любого.

«Битлджус» также дал Вайноне Райдер одну из ролей, благодаря которой она известна и по сей день. Она сыграла Лидию, готическую дочь новых владельцев, которая дружит с призраками.

«Эд Вуд»

«Эд Вуд» — яркий пример того, как Тим Бёртон может найти способ использовать свой уникальный стиль, не позволяя ему завладеть лентой целиком. Лучший фильм Бёртона, полный головокружительных моментов.

Он показывает Джонни Деппа на нужном уровне странности, создавая версию Вуда, добросердечного неудачника, решившего найти способ быть самим собой в конформистских 1950-х.

Вуд — персонаж с небольшим самосознанием, но он не вызывает жалости у публики. Вместо этого мы видим фильмы Вуда его глазами: труды любви, которые нужно ценить, а не высмеивать.