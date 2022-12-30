4 факта о "Карнавальной ночи", которые долго время скрывали

Легендарная "Карнавальная ночь" стала первым художественным фильмом Эльдара Рязанова и моментально прославила его на всю страну. С момента выхода картины на экраны прошло 66 лет, но фильм по-прежнему заставляет россиян по всей стране собираться вместе у телевизора за просмотром.

Фото: Кадр из фильма "Карнавальная ночь" Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Подробнее о любопытных фактах про "Карнавальную ночь", которые мало кому известны – в материале "Рамблера".

Касьянова вместо Гурченко

Людмила Гурченко провалила первые пробы из-за неопытного оператора, который неправильно подобрал для нее одежду и свет. Главную роль отдали актрисе самодеятельности Людмиле Касьяновой. Но уже спустя три дня съемок Рязанов понял, что актрису нужно менять. Все решил случай: директор киностудии Пырьев встретил Гурченко в коридоре "Мосфильма" и предложил ей повторный пробы, после чего актрису утвердили на роль.

Импровизация

Эпизод с лектором по астрономии, который рассказывал, есть ли жизнь на Марсе, была всего лишь импровизацией режиссеров. И при том сатирической: в 50-е появилось Общество научных знаний, в котором странного вида лекторы готовы были рассказать все, что угодно, за деньги. Их и решил высмеять Рязанов.

"Пять минут"

Изначально режиссер не знал, что делать с песней "Пять минут", когда ему принесли текст. Но вскоре ему пришла идея: спеть песню нужно за пять минут до полуночи, а чтобы продемонстрировать это, на сцену необходимо водрузить огромный будильник.

Тяжелые условия

"Карнавальная ночь" стала первой цветной картиной, которую снимали в помещении. Однако для съемок фильма в цвете требовалось очень много освещения. Лампы нагревались так, что становилось крайне душно, из-за чего многие актеры даже падали в обморок.