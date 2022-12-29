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25 минут назад

Съемки фильма «Без неба» с Певцовым в главной роли прошли на Байкале

Слово и Дело

Короткометражную картину «Без неба» сняли на Байкале. В фильме главную роль исполнил актер Дмитрий Певцов.

Съемки «Без неба» с Певцовым в главной роли прошли на Байкале
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Созданием картины занималась кинокомпания Юрия Яшникова при поддержке министерства культуры Иркутской области. Лента стала одним из масштабных проектов, снятых в регионе. Фильм включает в себя множество сложных сцен. Производство картины заняло более двух лет. Для ленты задействовали свыше 70 специалистов и 30 единиц техники.

Сюжет рассказывает о бывшем летчике Алексее, которого сыграл Певцов. Главный герой живет на берегу Байкала и слушает авиаэфир, чтобы не вспоминать о смерти супруги. В короткометражной ленте представлена попытка осмыслить проблему побега от реальности.

Режиссером проекта выступила Анастасия Зверькова. В этом году ее работа представляла Иркутскую область на всероссийских и международных кинофестивалях, передает IRK.ru.

Фильмы,Анастасия Зверькова,Юрий Яшников,Дмитрий Певцов,
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