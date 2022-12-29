В Москве прошла премьера романтической комедии "Елки-иголки"

ТАСС, 29 декабря. На экраны страны 29 декабря выходит романтическая комедия "Елки-иголки" (6+). Премьера картины с ярким девизом "Доставка новогодних желаний" состоялась в Москве в кинотеатре "Художественный". В этот день афишу новогодней комедии доставили зрителям на столичных такси.
В московском кинотеатре "Художественный" состоялся закрытый премьерный показ новогодней романтической комедии "Елки-иголки". Слоган картины - "Доставка новогодних желаний" - подходит для предновогоднего настроения и формата рекламирования премьеры: партнер фильма - медиахолдинг MAER - развез афишу фильма на многотысячных экранах, установленных на столичных такси.
Фильм про доставку новогодних желаний выходит на экраны страны за считаные дни до Нового года, а главная героиня фильма - Катя - развозит новогодние елки заказчикам за считанные часы до Нового года. Действие фильма происходит 31 декабря, и последняя елка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год. Однако мама Кати полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать навязанного знакомства, девушка решает сбежать в аэропорт под предлогом встречи родственника своих соседей. С этого момента для Кати начинается полное опасностей приключение, которое приводит ее к той самой оставшейся елке.
В картине снялись Павел Прилучный, Гарик Сукачев, Алина Алексеева, Владислав Ветров, Оскар Кучера, Агриппина Стеклова, Анастасия Веденская, Владимир Гарцунов и другие артисты. А российская эстрадная певица и телеведущая Юлианна Караулова сыграла в фильме саму себя и исполнила песню "Внеорбитные".
Фильм снят командой "Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького" при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссер фильма Александр Баршак, художник-постановщик Валерия Евсеева, композитор Иван Урюпин.
Премьеру фильма в кинотеатре "Художественный посетили исполнители основных ролей Алина Алексеева, Павел Прилучный, Гарик Сукачев, Оскар Кучера, Дима Калихов, Владислав Ветров, Владимир Гарцунов. Среди звездных гостей были замечены Дмитрий Красилов, Евгения Ахременко, Ирина Йовович, Инна Любимова, Нелли Ермолаева, Ирина Чайковская, Снежина Кулова и другие.
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