В Москве прошла премьера романтической комедии "Елки-иголки"

ТАСС, 29 декабря. На экраны страны 29 декабря выходит романтическая комедия "Елки-иголки" (6+). Премьера картины с ярким девизом "Доставка новогодних желаний" состоялась в Москве в кинотеатре "Художественный". В этот день афишу новогодней комедии доставили зрителям на столичных такси.

Фильм про доставку новогодних желаний выходит на экраны страны за считаные дни до Нового года, а главная героиня фильма - Катя - развозит новогодние елки заказчикам за считанные часы до Нового года. Действие фильма происходит 31 декабря, и последняя елка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год. Однако мама Кати полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать навязанного знакомства, девушка решает сбежать в аэропорт под предлогом встречи родственника своих соседей. С этого момента для Кати начинается полное опасностей приключение, которое приводит ее к той самой оставшейся елке.