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3 часа назад

Новый год начнется с премьеры "Чебурашки"

Ревизор.ru

Кинолента "Чебурашка" сможет заново познакомить детей с любимым героем их родителей, в то время родители смогут вспомнить своё детство и предаться прекрасным воспоминаниям.

Новый год начнется с премьеры "Чебурашки"
Фото: РевизорРевизор

Над фильмом трудились одиннадцать продюсеров и четыре сценариста. Всего на производство киноленты было потрачено около 850 миллионов рублей. Также известно, что для съёмок фильма команде понадобилось найти шесть тонн апельсинов.

Однако в фильме вместо известного крокодила Гены, который был лучшим другом Чебурашки, появится Геннадий Петрович - садовник в дендрарии.

Съёмки киноленты проходили в Пятигорске, Кисловодске и Сочи, однако сюжет фильма разворачивается в условной вселенной. Чебурашку заносит ветром в этот город вместо с ящиком апельсинов.

Фильмы,Чебурашка,
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