Новый год начнется с премьеры "Чебурашки"

Кинолента "Чебурашка" сможет заново познакомить детей с любимым героем их родителей, в то время родители смогут вспомнить своё детство и предаться прекрасным воспоминаниям.

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Над фильмом трудились одиннадцать продюсеров и четыре сценариста. Всего на производство киноленты было потрачено около 850 миллионов рублей. Также известно, что для съёмок фильма команде понадобилось найти шесть тонн апельсинов.

Однако в фильме вместо известного крокодила Гены, который был лучшим другом Чебурашки, появится Геннадий Петрович - садовник в дендрарии.