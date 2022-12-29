Режиссер Джонсон признался, что хотел отказаться от главного сюжетного поворота в "Достать ножи 2"

Режиссер Райан Джонсон в разговоре с The Wrap рассказал, что планировал отказаться от сюжетного поворота с сестрами-близнецами в сиквеле детектива "Достать ножи". Примерно в середине фильма становится известно, что одна из гостей на острове миллиардера Майлза Брона (Эдвард Нортон) - не та, за кого себя выдает. Хэлен Брэнд, которая является сестрой-близнецом бывшей коллеги Брона Кассандры, заменяет свою погибшую сестру, чтобы помочь детективу Бенуа Бланку (Дэниел Крейг) в расследовании. "Сначала мне не нравилась идея сестер-близнецов. Я спрашивал себя: простят ли меня зрители за такое? Думаю, это сработало, потому что правда раскрывается зрителю не в конце фильма, вроде "Ага! Все это время это была сестра-близнец!", а в середине, усложнив ситуацию и повысив ставки в сюжете", - пояснил Джонсон. Ранее Кейт Хадсон рассказала о диете, на которой худела перед съемкой в "Достать ножи".