Любовь Успенская призналась, что хотела бы сыграть комедийную роль

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с teleprogramma.pro, что хотела бы развиваться как актриса. Успенская приняла участие в сериале "Ресторан по понятиям". Там она сыграла камео, но надеется в будущем на "более сложные" роли. Артистка уточнила, что желает работать только в комедийных проектах, так как она "всю жизнь страдает". "Еще мои песни в основном - это лирика. А я по жизни очень веселый и жизнерадостный человек. Я люблю праздники, люблю веселье, я радуюсь даже простому солнечному дню. Мне, на самом-то деле, много для счастья не надо", - рассказала певица. Ранее Успенская заявила, что не испытывала звездную болезнь.