Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

5 фильмов для тех, кто устал от новогодних ромкомов

Мира Маркина

Для тех, кто уже не может даже слышать о «Реальной любви» и «Отпуске по обмену», «Рамблер» собрал небанальные новогодние фильмы, которые отвлекут вас от предпраздничной суеты.

5 фильмов для тех, кто устал от новогодних ромкомов
Фото: Кадр из фильма "Поцелуй навылет"Кадр из фильма "Поцелуй навылет"

«Поцелуй на вылет» (2005)

Видео дня

Незадачливый воришка Гарри со своим напарником грабят магазин детских игрушек, но из-за оплошности напарника срабатывает сигнализация, и героям приходится бежать. Гарри удается спастись от преследования полиции на прослушивании актеров, которое он с успехом проходит и попадает в Голливуд на вечеринку звезд. Там к нему приставляют детектива Перри для закрепления актерских навыков — им предстоит временно побыть напарниками, чтобы Гарри лучше показал себя на финальном прослушивании.

Кадр из фильма "Поцелуй навылет"

«Посылка» (2009)

Артур и Норма — молодая семья, которая испытывает финансовые затруднения. Неожиданно супруги становятся счастливыми обладателями коробочки с кнопкой. Им объясняют, что, если нажать на кнопку, они немедленно получат один млн долларов. Однако есть неприятный нюанс — в этот момент где-то умрет совершенно незнакомый им человек… В главных ролях: Кэмерон Диас и Джеймс Марсден.

Кадр из фильма "Посылка"

«Долгое падение» (2014)

Пирс Броснан, Имоджен Путс, Аарон Пол и Тони Колетт в драмеди по бестселлеру Ника Хорнби, который рассказывает о незнакомцах, встречающихся в канун Нового года на крыше лондонского небоскреба. Каждый из них поднялся с одной целью — прыгнуть. Очередь в лучший мир заставляет их заключить пакт — дожить до Дня всех влюбленных и оторваться по полной.

Кадр из фильма "Долгое падение"

«Рождество» (2015)

История о веселых приключениях трех старых друзей, отправившихся на поиски лучшей рождественской вечеринки в Нью-Йорке... Парни колесят на роскошном лимузине по ночным улицам города, наведываются во всяческие заведения и заводят новые невероятные знакомства. В главных ролях: Сет Роген, Джозеф Гордон-Левитт, Энтони Маки.

Кадр из фильма "Рождество"

5 фильмов в жанре “саспенс”, которые заставят понервничать

«Смотри по сторонам» (2017)

Одновременно смешной и жуткий рождественский триллер, который рассказывает о девушке по имени Эшли, согласившейся в канун Рождества побыть няней для 12-летнего Люка. Однако вместо тихого вечера ей и мальчику придется защищать дом от взломщиков. Правда, они вскоре обнаруживают, что это далеко не обыкновенное вторжение.

Кадр из фильма "Смотри по сторонам"
Фильмы,Долгое падение,Смотри по сторонам,Посылка,Поцелуй навылет,Отпуск по обмену,Реальная любовь,Рождество,Энтони Маки,Джеймс Марсден,Пирс Броснан,Аарон Пол,Джозеф Гордон-Левитт,Кэмерон Диас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители