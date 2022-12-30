5 фильмов для тех, кто устал от новогодних ромкомов

Для тех, кто уже не может даже слышать о «Реальной любви» и «Отпуске по обмену», «Рамблер» собрал небанальные новогодние фильмы, которые отвлекут вас от предпраздничной суеты.

Фото: Кадр из фильма "Поцелуй навылет" Кадр из фильма "Поцелуй навылет"

«Поцелуй на вылет» (2005)

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Незадачливый воришка Гарри со своим напарником грабят магазин детских игрушек, но из-за оплошности напарника срабатывает сигнализация, и героям приходится бежать. Гарри удается спастись от преследования полиции на прослушивании актеров, которое он с успехом проходит и попадает в Голливуд на вечеринку звезд. Там к нему приставляют детектива Перри для закрепления актерских навыков — им предстоит временно побыть напарниками, чтобы Гарри лучше показал себя на финальном прослушивании.

«Посылка» (2009)

Артур и Норма — молодая семья, которая испытывает финансовые затруднения. Неожиданно супруги становятся счастливыми обладателями коробочки с кнопкой. Им объясняют, что, если нажать на кнопку, они немедленно получат один млн долларов. Однако есть неприятный нюанс — в этот момент где-то умрет совершенно незнакомый им человек… В главных ролях: Кэмерон Диас и Джеймс Марсден.

«Долгое падение» (2014)

Пирс Броснан, Имоджен Путс, Аарон Пол и Тони Колетт в драмеди по бестселлеру Ника Хорнби, который рассказывает о незнакомцах, встречающихся в канун Нового года на крыше лондонского небоскреба. Каждый из них поднялся с одной целью — прыгнуть. Очередь в лучший мир заставляет их заключить пакт — дожить до Дня всех влюбленных и оторваться по полной.

«Рождество» (2015)

История о веселых приключениях трех старых друзей, отправившихся на поиски лучшей рождественской вечеринки в Нью-Йорке... Парни колесят на роскошном лимузине по ночным улицам города, наведываются во всяческие заведения и заводят новые невероятные знакомства. В главных ролях: Сет Роген, Джозеф Гордон-Левитт, Энтони Маки.

«Смотри по сторонам» (2017)

Одновременно смешной и жуткий рождественский триллер, который рассказывает о девушке по имени Эшли, согласившейся в канун Рождества побыть няней для 12-летнего Люка. Однако вместо тихого вечера ей и мальчику придется защищать дом от взломщиков. Правда, они вскоре обнаруживают, что это далеко не обыкновенное вторжение.