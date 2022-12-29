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1 час назад

«Аватар 2» уже заработал более $ 1,1 млрд — картина наступает «Топ Гану 2» на пятки

Чемпионат.com

Портал Discussing Film сообщил, что новая картина Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» уже собрала во всём мире более $ 1,1 млрд. О первом миллиарде сообщалось 28 декабря. Получается, фильм за сутки заработал свыше $ 100 млн.

«Аватар 2» наступает «Топ Гану 2» на пятки
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Лента уже вошла в тройку самых кассовых картин 2022 года и обогнала сиквел «Доктора Стрэнджа». Таким образом, у «Аватара 2» есть небольшой шанс обогнать «Топ Ган: Мэверик», который пока считается самым прибыльным кинопроектом уходящего года. Боевик Тома Круза собрал в прокате $ 1,4 млрд.

Съёмки в «Аватаре 2» сделали актёров, продюсеров и режиссёра не просто командой, а настоящей семьёй. Авторы картины выпустили ролик, в котором они показали внутреннюю кухню и рассказали о процессе создания сиквела. Джеймс Кэмерон заявил, что, несмотря на компьютерную графику, гораздо важнее настоящие эмоции героев, которые умело транслируют актёры.

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