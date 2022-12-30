Кортни Лав не сыграла в "Бойцовском клубе" из-за Брэда Питта

Кортни Лав обвинила Брэда Питта в том, что из-за него лишилась роли в "Бойцовском клубе" Дэвида Финчера, сообщает Variety.

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По словам артистки, в конце 90-х она пробовалась на роль Марлы в "Бойцовском клубе", которую впоследствии сыграла Хелена Бонэм Картер.

Лав настаивает, что у нее были хорошие шансы попасть в фильм, но в кастинг вмешался исполнитель главной роли Брэд Питт.