Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
3 часа назад

Кортни Лав заявила, что потеряла роль в "Бойцовском клубе" по вине Брэда Питта

Газета.Ru

Кортни Лав обвинила Брэда Питта в том, что из-за него лишилась роли в "Бойцовском клубе" Дэвида Финчера, сообщает Variety.

Кортни Лав не сыграла в "Бойцовском клубе" из-за Брэда Питта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артистки, в конце 90-х она пробовалась на роль Марлы в "Бойцовском клубе", которую впоследствии сыграла Хелена Бонэм Картер.

Лав настаивает, что у нее были хорошие шансы попасть в фильм, но в кастинг вмешался исполнитель главной роли Брэд Питт.

Исполнительница предполагает, что Питт отговорил режиссера утверждать в проект Лав, желая таким образом отомстить ей. Накануне кастинга Питт обращался к Лав с просьбой дать согласие на съемки байопика о ее бывшем муже Курте Кобейне, в котором он сам планировал сыграть роль солиста Nirvana. Лав ответила отказом, за что, как она считает, поплатилась ролью в "Бойцовском клубе".

Фильмы,Бойцовский клуб,Хелена Картер,Дэвид Финчер,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители