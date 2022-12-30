Режиссер Николас Виндинг Рефн предсказал "распад Голливуда"

По словам постановщика, нынешняя "экосистема Голливуда находится в свободном падении", и снимать авторские фильмы становится все сложнее.

"Голливуд очень соблазнителен, он пьянит, но также не стоит забывать, что это система, которая отчаянно разваливается", — сказал Рефн во время интервью для подкаста "Вызов экипажа".

Упомянув два главных кинопрокатных хита этого года "Топ Ган: Мэверик" и "Аватар: Путь воды", Рефн признался, что был бы не против снять подобное масштабное кино, но в нынешних реалиях кинобизнеса это почти невозможно.