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50 минут назад

Режиссер "Драйва" Николас Виндинг Рефн предсказал "распад Голливуда"

Газета.Ru

Датский режиссер Николас Виндинг Рефн, наиболее известный своими картинами "Драйв" и "Неоновый демон", предсказал "распад Голливуда", сообщает IndieWire.

Режиссер Николас Виндинг Рефн предсказал "распад Голливуда"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам постановщика, нынешняя "экосистема Голливуда находится в свободном падении", и снимать авторские фильмы становится все сложнее.

"Голливуд очень соблазнителен, он пьянит, но также не стоит забывать, что это система, которая отчаянно разваливается", — сказал Рефн во время интервью для подкаста "Вызов экипажа".

Упомянув два главных кинопрокатных хита этого года "Топ Ган: Мэверик" и "Аватар: Путь воды", Рефн признался, что был бы не против снять подобное масштабное кино, но в нынешних реалиях кинобизнеса это почти невозможно.

"Я хотел бы сделать что-то грандиозное и большое. Но я также хотел бы сохранить свою свободу, свой импульс и творческий контроль", — подытожил он.

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