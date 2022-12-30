7 новогодних сказок, которые оценят даже взрослые

Наверно, всем взрослым иногда хочется вспомнить детство, когда не нужно было думать о счетах и налогах, а Дед Мороз правда существовал и оставлял подарки под елкой. Мы выбрали из каталога онлайн-кинотеатра KION фильмы, напоминающие о том, что чудеса случаются.

Фото: Кадр из фильма «Необыкновенная история на Рождество» Кадр из фильма «Необыкновенная история на Рождество»

«Эльф», (2003, реж. Джон Фавро)

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Абсолютный фаворит звезд Голливуда. Много лет назад маленький мальчик Бадди (Уилл Феррелл) пробрался в мешок Санты-Клауса и таким образом попал на Северный Полюс. Делать нечего, ребенка усыновили эльфы и взяли в ряды помощников доброго дедушки. Прошло время, Бадди всех перерос и ему сказали, что его место в мире людей.

«Необыкновенная история на Рождество», (2017, реж. Бхарат Наллури)

Рождественские повести Чарльза Диккенса любимы по всему миру, поэтому их очень часто экранизируют. Работающий в Ирландии режиссер Бхарат Наллури подошел с умом к классическим произведениям и решил показать, как великий писатель (Дэн Стивенс) якобы придумывал своих героев и истории.

«Эта замечательная жизнь», (1947, реж. Фрэнк Капра)

Еще один любимчик американских актеров. Фрэнк Капра специализировался на добром кино: так его «Это случилось однажды ночью» (1934) через 19 лет превратилось в «Римские каникулы» (1953) с Одри Хепберн в главной роли. Его рождественский фильм про владельца кредитной компании Джордж Бейли (Джеймс Стюарт), решившего в праздничный день покончить с жизнью. От гибели мужчину спасает ангел-хранитель Кларенс (Генри Треверс) и показывает ему, что произошло бы после его смерти.

«Хранители снов», (2012, реж. Питер Рэмзи)

Анимационная студия DreamWorks («Шрек») снова продемонстрировала соперникам, как создавать «капустники» с известными магическими созданиями. Пасхальный Кролик, Зубная Фея, Песочный Человек, Санта Клаус и Ледяной Джек защищают детские сны и мечты от неведомого зла Кромешника, желающего власти над всеми людьми.

«Любите Куперов», (2015, реж. Джесси Нельсон)

Большая семья Куперов готовится к семейному торжеству, у каждого своя тайна. Так самые старшие Сэм (Джон Гудман) и Шарлотт (Дайан Китон) хотят развестись после 40 лет совместной жизни, их сын Хэнк (Эд Хелмс) скрывает свое увольнение, а их дочь Элеонор (Оливия Уайлд) боится приходить на праздник без кавалера.

«Полярный экспресс» (2004, реж. Роберт Земекис)

В начале 2000-х годов Голливуд только экспериментировал с технологиями 3D-анимации, «Полярный экспресс» можно назвать успехом. 8-летний Крис не верит в Санту-Клауса, тогда в канун Рождества к его дому приезжает магический поезд и забирает его вместе с другими детьми прямиком на Северный Полюс.

«Снежная королева», (1966, реж. Геннадий Казанский)