7 новогодних сказок, которые оценят даже взрослые

Наверно, всем взрослым иногда хочется вспомнить детство, когда не нужно было думать о счетах и налогах, а Дед Мороз правда существовал и оставлял подарки под елкой. Мы выбрали из каталога онлайн-кинотеатра KION фильмы, напоминающие о том, что чудеса случаются.
Абсолютный фаворит звезд Голливуда. Много лет назад маленький мальчик Бадди (Уилл Феррелл) пробрался в мешок Санты-Клауса и таким образом попал на Северный Полюс. Делать нечего, ребенка усыновили эльфы и взяли в ряды помощников доброго дедушки. Прошло время, Бадди всех перерос и ему сказали, что его место в мире людей.
Рождественские повести Чарльза Диккенса любимы по всему миру, поэтому их очень часто экранизируют. Работающий в Ирландии режиссер Бхарат Наллури подошел с умом к классическим произведениям и решил показать, как великий писатель (Дэн Стивенс) якобы придумывал своих героев и истории.
Еще один любимчик американских актеров. Фрэнк Капра специализировался на добром кино: так его «Это случилось однажды ночью» (1934) через 19 лет превратилось в «Римские каникулы» (1953) с Одри Хепберн в главной роли. Его рождественский фильм про владельца кредитной компании Джордж Бейли (Джеймс Стюарт), решившего в праздничный день покончить с жизнью. От гибели мужчину спасает ангел-хранитель Кларенс (Генри Треверс) и показывает ему, что произошло бы после его смерти.
Анимационная студия DreamWorks («Шрек») снова продемонстрировала соперникам, как создавать «капустники» с известными магическими созданиями. Пасхальный Кролик, Зубная Фея, Песочный Человек, Санта Клаус и Ледяной Джек защищают детские сны и мечты от неведомого зла Кромешника, желающего власти над всеми людьми.
Большая семья Куперов готовится к семейному торжеству, у каждого своя тайна. Так самые старшие Сэм (Джон Гудман) и Шарлотт (Дайан Китон) хотят развестись после 40 лет совместной жизни, их сын Хэнк (Эд Хелмс) скрывает свое увольнение, а их дочь Элеонор (Оливия Уайлд) боится приходить на праздник без кавалера.
В начале 2000-х годов Голливуд только экспериментировал с технологиями 3D-анимации, «Полярный экспресс» можно назвать успехом. 8-летний Крис не верит в Санту-Клауса, тогда в канун Рождества к его дому приезжает магический поезд и забирает его вместе с другими детьми прямиком на Северный Полюс.
От американской классики к советской, чей сюжет известен всем. Морозным вечером Кай (Вячеслав Цюпа) открывает окно и в его сердце попадает ледяной осколок. Мальчика увозит на Север Снежная Королева (Наталья Климова), за ним отправляется смелая девочка Герда (Елена Проклова), желающая спасти дорогого ей человека.