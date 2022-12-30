Вышла комедия Ноа Баумбаха "Белый шум"

На стриминговом сервисе Netflix стала доступна абсурдистская комедийная драма Ноа Баумбаха "Белый шум" по одноименному сатирическому роману Дона Делилло.

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В центре сюжета фильма — семья профессора (и специалиста по Адольфу Гитлеру), на чей город в результате железнодорожной аварии обрушиваются химические отходы.

Главные роли в "Белом шуме" исполнили Адам Драйвер и Грета Гервиг.

Композитором ленты выступил Дэнни Эльфман. Также специально для картины свою первую за пять лет песню записала группа LCD Soundsystem (сингл "New Body Rhumba" был выпущен 30 сентября).