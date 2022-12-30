Правда и вымысел в «Гардемаринах»

Фильм «Гардемарины, вперед!» был снят более 30 лет назад и до сих пор очень любим зрителями. Популярность картины объясняется не только дворцовыми интригами и пышными платьями. Она возвращает в эпоху дворцовых переворотов, когда на российский трон взошла дочь Петра I Елизавета Петровна.

Фото: Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!" Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"

Автор романа «Трое из навигацкой школы» Нина Соротокина никогда не могла подумать, что по ее книге снимут легендарный сериал про трех гардемаринов. Сама она свой роман не считала исторически правдивым. Однако режиссер киноленты Светлана Дружинина досконально воссоздала дворцовые интриги того времени. Есть в сериале и другие реальные исторические персонажи. Какие? Давайте разберем исторические факты.

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Трое из навигацкой школы

Курсанты навигацкой школы – гардемарины – действительно существовали в России с 1716 года и до Октябрьской революции. Придумал это офицерское звание Петр I. Гардемаринами становились в Академии Морской гвардии. Туда принимались в основном дворяне, значительно реже – разночинцы. Позже её преобразовали в Морской кадетский корпус.

Самое главное, гардемарины – это будущие офицеры флота («гардемарин» дословно с французского – «морская стража»), но герои кинофильма почему-то всегда скачут на конях.

Алеша Корсак. Историки не нашли такого гардемарина в архивах Морского кадетского корпуса. Зато известно о дворянском роде Корсаковых. Правда, в нем несколько Алексеев, а один из них – Алексей Корсаков – носил звание генерала и управлял Артиллерийским корпусом. Все Корсаковы были влиятельными людьми, в отличие от киногероя. В свое время представители рода сопровождали в Литву дочь великого князя Ивана III, великую княжну Елену, были митрополитами и начальниками военных объектов.

Александр Белов. Выдуманный персонаж. Историки не нашли такой фамилии в архивах навигацкой школы.

Никита Оленев. В исторических записях нашлись сведения, что Никита Оленев был незаконнорожденным сыном князя Олега Оленева. У Бестужева он служил адъютантом, будущую императрицу Екатерину Великую – Софию Августу Фредерику с матерью сопровождал из Пруссии в Россию. Участвовал в заговоре против Елизаветы, был отправлен в ссылку. Живым он оттуда не вернулся.

Придворная свита российской императрицы

Императрица Елизавета. В существовании этой личности историки точно не сомневаются. Она дочь Петра I. Елизавета правила Российской империей ровно 20 лет. Взошла на престол благодаря дворцовому перевороту. Первой в истории Российского государства отменила смертную казнь. Императрица старалась продолжать вести политику своего отца. При ней в Петербурге появились европейские ученые, высококвалифицированные инженеры, музыканты, художники и военные профессионалы. Любопытно, что Елизавета была очень набожной. Она постоянно переживала за престиж православной церкви и щедро жертвовала на храмы. Но больше всего государыня любила придворные развлечения и красиво одеваться. Ей хотелось быть самой красивой, поэтому нередко поступала жестоко по отношению к тем, кто выглядел лучше нее, например, могла прилюдно вырезать из прически все украшения.

Правление императрицы шло спокойно: Российская империя более 14 лет не воевала – такого не было за всю историю государства Российского.

Вице-канцлер Бестужев. Он действительно существовал и принял участие в дворцовом перевороте, тем самым привел Елизавету Петровну на трон. Императрица ему сразу пожаловала должность вице-канцлера, а затем и канцлера. Заручившись поддержкой Елизаветы, руководил внешней политикой России: пытался укрепить союз с Англией, Голландией и Австрией. Выступал против Франции, Пруссии и Турции. Болезнь Елизаветы Петровны дала возможность противникам Бестужева-Рюмина обвинить его в поддержке политических планов будущей императрицы Екатерины II. Дипломата арестовали и приговорили к смертной казни, но Елизавета помиловала его и отправила в ссылку. Во время правления Екатерины Великой все звания Бестужева были восстановлены, но вопросы политики он уже не решал.

Принцесса Фике. Принцесса Анхальт-Цербстская София Августа Фредерика, которая известна всем как Екатерина Великая, и вправду начала свой путь в Россию с долгого путешествия. Путь к русскому престолу состоялся благодаря её рано умершему дяде, Карлу Августу Гольштейн-Готторпскому. Русская императрица Екатерина I планировала выдать за него замуж свою дочь Елизавету Петровну. Однако жених внезапно заразился оспой и умер. Елизавета Петровна, взошедшая на российский престол, не забывала о несостоявшейся супруге. Поэтому, когда нужно было женить наследника престола Петра Фёдоровича, императрица Елизавета остановила свой выбор на Фике. В феврале 1744 года Софья Августа Фредерика с матерью прибыли в Петербург.

Мать принцессы Фике, Иоганна-Елизавета, действительно была шпионкой прусского короля, пыталась плести интриги в пользу Фридриха II. Сразу после свадьбы дочери она была выслана из Российской империи без права возвращения.

Иоганн Лесток. Был реальным врачом Елизаветы Петровны. Начинал службу у Петра I. После смерти императора принимал участие в перевороте в пользу Елизаветы. Как первому придворному доктору, Лестоку была предоставлена привилегия «пускать кровь» императрице, за что он каждый раз получал дополнительное вознаграждение.

В свое время был первым Главным директором медицинской канцелярии, в современном значении министром здравоохранения.

Посол Маркиз де Шетарди. Действительно был посланником в Россию и очень близким другом императрицы Елизаветы. Шетарди всегда с энтузиазмом пытался вмешиваться в русскую политику. В эпоху дворцовых переворотов при русском дворе большое влияние приобрела партия союза с Австрией и Англией. Ее лидером был Бестужев. Это не устраивало Шетарди и он всячески пытался убрать канцлера. Но Бестужев перехватил французского гонца с важными бумагами и показал их императрице, указав Елизавете на интриги, направленные против нее. Шетарди был выслан сразу же за границу. Больше он в России не появлялся.

Кардинал де Флери. Андре-Эркюль де Флери был духовным наставником короля Франции Людовика XIV. Приближенность к королевской семье дала кардиналу возможность завести влиятельных друзей и получить епископство. Спустя несколько лет он отказался от этой должности и попросил новую. Людовик XIV назначил его воспитателем своего правнука, который позже станет королем Франции – Людовиком XV. В 13 лет Людовик XV был официально объявлен совершеннолетним и приступил к правлению страной. Но фактически королевством почти два десятка лет управлял Кардинал де Флери, совмещая посты первого министра правительства и главы католической церкви Франции.

Участники салонного заговора против Елизаветы Петровны

Вся подлинность этого заговора и судьбы их участников правдиво показаны в сериале «Гардемарины вперед!». Салонный заговор против Елизаветы Петровны был раскрыт в 1743 году. В нем обвинялись дамы высшего света: Наталья Лопухина, Анна Бестужева и София Одоевская, а также их родственники и друзья. В телефильме показали некоторых из заговорщиков.

Подполковник Иван Лопухин. Доподлинно известно, что императрицу Елизавету перед поездкой в Петергоф пытались отравить. Вояж пришлось отменить. У спальни императрицы поставили караул. Через три дня взяли первого заговорщика. Им оказался Иван Лопухин. Поводом для задержания стали его пьяные речи, где он недоброжелательно высказывается об императрице. Его заточили в крепость, где он под пытками выдал других участников в заговоре, но свое участие в нем отрицал. В наказание ему отрезали язык, высекли кнутом и отправили в Сибирь.

Анна Бестужева-Рюмина. Она была одной из центральных фигур в заговоре против императрицы Елизаветы. Фамилию унаследовала от своего мужа – дипломата Михаила Петровича Бестужева-Рюмина. Бестужеву за интриги били кнутом, вырезали язык и отправили в ссылку в Якутск.

Анастасия Ягужинская. История Анастасии в фильме – вымысел, правдой там является лишь один факт: в сыскном деле Лопухиных по заговору против императрицы есть упоминания о некоей дочери Анны Бестужевой с именем Анастасия, которая дала показания против своей матери – Натальи Лопухиной. Больше историкам не удалось найти о ней никакой информации.