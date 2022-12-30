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3 часа назад

Мультфильм "Мой друг тигр" победил на испанских фестивалях

Ревизор.ru

Кинолента "Мой друг тигр", режиссёром которой является Татьяна Киселёва, назвали лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале для детей и молодежи Gaztefilm Fest, который прошёл в испанском Виктория-Гастейс.

Мультфильм "Мой друг тигр" победил на испанских фестивалях
Фото: РевизорРевизор

На фестивале Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022 в Бильбао данный мультфильм объявили лучшим короткометражным фильмом для детей старше пяти лет.

Сюжет киноленты "Мой друг тигр" разворачивается вокруг дружбы маленькой девочки и тигра, которые ещё в детстве проводили время вместе.

В киностудии "Союзмультфильме" рассказали, что считают этот мультфильм трогательным, поскольку он описывает весь спектр эмоций при взрослении и расставании с близкими.

Фильмы,Татьяна Киселева,
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