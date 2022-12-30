Мультфильм "Мой друг тигр" победил на испанских фестивалях

Кинолента "Мой друг тигр", режиссёром которой является Татьяна Киселёва, назвали лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале для детей и молодежи Gaztefilm Fest, который прошёл в испанском Виктория-Гастейс.

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На фестивале Zinetxiki Zinemaldia Festival 2022 в Бильбао данный мультфильм объявили лучшим короткометражным фильмом для детей старше пяти лет.

Сюжет киноленты "Мой друг тигр" разворачивается вокруг дружбы маленькой девочки и тигра, которые ещё в детстве проводили время вместе.