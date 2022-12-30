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1 час назад

Фильм "Питер Пэн и Венди" от режиссера "Легенды о Зеленом рыцаре" выйдет весной 2023 года

Газета.Ru

Фэнтезийный фильм Дэвида Лоури "Питер Пэн и Венди" выйдет на стриминговом сервисе Disney+ весной 2023 года. Как отмечает портал What's On Disney Plus, это предполагает промежуток между мартом и июнем.

Фильм "Питер Пэн и Венди" выйдет весной 2023 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лента станет игровым ремейком мультфильма Disney "Питер Пэн", снятого в 1953 году по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри "Питер и Венди".

Картина подробнее расскажет о девочке Венди, которая присоединяется к мальчику Питеру Пэну, отказывающемуся расти, в его приключениях на острове Нетинебудет и сражении с пиратом Капитаном Крюком.

В актерский состав ленты вошли дебютант Александр Молони, Эвер Андерсон ("Черная вдова"), Джошуа Пиккеринг, Джуд Лоу ("Молодой папа") и Яра Шахиди ("Черноватый").

До этого Дэвид Лоури уже снимал для Disney ремейк фильма 1977 года "Пит и его дракон". Среди других работ режиссера — сверхъестественная драма "История призрака" и фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре".

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