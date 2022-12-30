Кэмерон пожаловался, что не смог снять из-за работы над "Аватаром"

Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью Empire пожаловался, что из-за работы над фильмами по франшизе "Аватара" не успеет снять другое кино.

"Наше время как творцов ограничено. Я всегда буду оплакивать некоторые истории, которые мне не удалось воплотить в жизнь", - посетовал Кэмерон.

Вместе с этим режиссер добавил, что франшиза "Аватара" крайне обширна, поэтому он сможет воплотить в ней немало своих идей. Кэмерон заверил, что намеревается использовать в будущих фильмах те стилистические приемы, которые ему хотелось бы изучить.