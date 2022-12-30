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2 часа назад

Сценарий хоррора Джордана Пила "Нет" появился в сети

Газета.Ru

Издание IndieWire опубликовало полный сценарий фильма ужасов Джордана Пила "Нет". С текстом можно ознакомиться здесь. В материале IndieWire отмечается, что сценарий может помочь фанатам ленты разгадать некоторые тайны — в частности, загадку шимпанзе Горди из открывающей сцены.

Сценарий хоррора Джордана Пила "Нет" появился в сети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету "Нет", брат и сестра — владельцы лошадиной фермы, где растят животных для съемок в кино, — пытаются заснять на камеру источник страшных звуков, раздающихся возле их дома по ночам.

Фильм ужасов "Нет" стал третьей режиссерской работой Пила, получившего известность после выхода успешных хорроров "Прочь" и "Мы".

Новая лента вышла в прокат в июле 2022 года и сумела заработать более $171 млн. Главные роли в ней исполнили Дэниел Калуя, Кеке Палмер и Стивен Ён. В настоящий момент студия Universal рассчитывает на номинацию "Нет" на премию "Оскар" в различных категориях, в том числе за лучший оригинальный сценарий (Пил получил эту статуэтку в 2018 году за "Прочь").

Подробнее о картине можно почитать в рецензии "Газеты.Ru". Ранее издание Deadline опубликовало сценарий комедийного детектива Райана Джонсона "Достать ножи: Стеклянная луковица".

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