Кэмерон рассказал, как убедил инвесторов снять продолжение "Чужого"

"Я был на встрече с главой студии и исполнительными продюсерами, я перевернул свой сценарий и на пустой стороне последней страницы написал ALIEN. Затем я нарисовал букву S в конце. Затем я провел две вертикальные линии через букву S и поднял сценарий вверх, чтобы показать им", - вспомнил Кэмерон.