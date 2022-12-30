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3 минуты назад

Джеймс Кэмерон рассказал, как убедил инвесторов снять продолжение "Чужого"

Газета.Ru

Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью Empire рассказал, что ему удалось убедить инвесторов снять фильм "Чужие" благодаря игре слов.

Кэмерон рассказал, как убедил инвесторов снять продолжение "Чужого"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я был на встрече с главой студии и исполнительными продюсерами, я перевернул свой сценарий и на пустой стороне последней страницы написал ALIEN. Затем я нарисовал букву S в конце. Затем я провел две вертикальные линии через букву S и поднял сценарий вверх, чтобы показать им", - вспомнил Кэмерон.

Он предположил, что инвесторы дали согласие на съемку "Чужих" благодаря "павловскому внушению" - знаку $ рядом с названием фильма - и уверенности самого Кэмерона в успехе проекта. Ранее Джеймс Кэмерон пожаловался, что не смог снять некоторые фильмы из-за работы над "Аватаром".

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