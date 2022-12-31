Как режиссер Леонид Гайдай издевался над актерами фильма «Свадебное происшествие»

Режиссер Леонид Гайдай во время съемок мелодрамы «Свадебное происшествие» облил керосином стол с настоящей едой. На дерзкий поступок народного артиста России вынудило то, что актеры пытались быстрее отыграть сцену, чтобы насладиться реквизитом. Праздничный стол для новобрачных являлся одной из ключевых фигур в киноленте. Во время съемок стоял невероятный запах еды, а потому артисты решили быстрее закончить работу.