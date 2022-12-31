Как режиссер Леонид Гайдай издевался над актерами фильма «Свадебное происшествие»

Режиссер Леонид Гайдай во время съемок мелодрамы «Свадебное происшествие» облил керосином стол с настоящей едой. На дерзкий поступок народного артиста России вынудило то, что актеры пытались быстрее отыграть сцену, чтобы насладиться реквизитом. Праздничный стол для новобрачных являлся одной из ключевых фигур в киноленте. Во время съемок стоял невероятный запах еды, а потому артисты решили быстрее закончить работу.
Однако Гайдаю не понравилось стремление актеров. Поэтому режиссер решил их проучить таким способом, пишет «Киноафиша».
Также стало известно об интересном факте про скандальный реквизит. Вкусный запах не источала на столе только черная икра, поскольку сыграть ее пришлось охотничьей дроби.