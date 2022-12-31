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42 минуты назад

«Аватар: Путь воды» не смог стать самым кассовым фильмом 2022 года

Cq.ru

Подошел к концу 2022 год, который отметился десятками блокбастеров, покоривших кинотеатры. Самыми прибыльным фильмов последних 12 месяцев стал «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом — он собрал почти 1.5 млрд долларов в мировом прокате.

«Аватар: Путь воды» не смог стать самым кассовым фильмом 2022 года
Фото: Cq.ruCq.ru

Второе место занял один из самых ожидаемых блокбастеров последних лет — «Аватар: Путь воды».

Меньше чем за месяц проката, лента Джеймса Кэмерона обошла всех конкурентов. Пользователи отдельно отметили, что в топ-10 самых прибыльных фильмов 2022 года вошли только продолжения уже существующих франшиз.

Самые кассовые фильмы 2022 года:
  • Топ Ган: Мэверик ($1.488 млрд)
  • Аватар: Путь воды ($1.168 млрд)
  • Мир Юрского периода: Господство ($1 млрд)
  • Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия ($955 млн)
  • Миньоны: Грювитация ($939 млн)
  • Черная Пантера: Ваканда навеки ($808 млн)
  • Бэтмен ($770 млн, первый фильм в 1989)
  • Тор: Любовь и гром ($760 млн)
  • Фантастические твари: Тайны Дамблдора ($405 млн)
  • Соник 2 в кино ($402 млн)
Фильмы,Том Круз,Джеймс Кэмерон,
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