«Аватар: Путь воды» не смог стать самым кассовым фильмом 2022 года

Подошел к концу 2022 год, который отметился десятками блокбастеров, покоривших кинотеатры. Самыми прибыльным фильмов последних 12 месяцев стал «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом — он собрал почти 1.5 млрд долларов в мировом прокате.

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Второе место занял один из самых ожидаемых блокбастеров последних лет — «Аватар: Путь воды».

Меньше чем за месяц проката, лента Джеймса Кэмерона обошла всех конкурентов. Пользователи отдельно отметили, что в топ-10 самых прибыльных фильмов 2022 года вошли только продолжения уже существующих франшиз.