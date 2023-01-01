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1 час назад

Кадр из главного новогоднего фильма напомнил москвичам о зимней моде

Мослента

Выложенный в Telegram-канале «Старая Москва» кадр из самого главного новогоднего фильма — «Ирония судьбы, или С легким паром!» — напомнил москвичам о зимней моде 1970-х годов.

Кадр из главного новогоднего фильма напомнил москвичам о зимней моде
Фото: МослентаМослента

Опубликованный кадр можно увидеть в самом начале праздничной картины — на нем герой актера Александра Ширвиндта Павлик едет к своему другу Жене Лукашину (роль исполнил Андрей Мягков), чтобы позвать его в баню. По дороге Павлик останавливается у уличных ларьков.

«Формовка с козырьком! У моего дедушки была точно такая же! И пальто похожее очень», — обратила внимание на одежду героя одна из подписчиц канала. «Какие роскошные клетчатые клеша на заднем плане. Праздничные!» — указала на одного из прохожих другая участница дискуссии.

Фильмы,Ирония судьбы, или с легким паром!,Андрей Мягков,Александр Ширвиндт,
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