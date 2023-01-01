Кадр из главного новогоднего фильма напомнил москвичам о зимней моде

«Формовка с козырьком! У моего дедушки была точно такая же! И пальто похожее очень», — обратила внимание на одежду героя одна из подписчиц канала. «Какие роскошные клетчатые клеша на заднем плане. Праздничные!» — указала на одного из прохожих другая участница дискуссии.