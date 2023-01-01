Лучшие новогодние фильмы 2023

Куранты пробили и долгожданные новогодние праздники наступили! Впереди еще масса свободного времени, а значит можно не только посетить родственников, покататься на горке и пошуметь на дискотеке, но и провести спокойный вечер в кругу семьи за просмотром любимого фильма. О новогодних новинках – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Новогоднее настроение онлайн

Видео дня

Какой же может быть Новый год без новогодней елки и какой же праздник не обходится без кинематографа? Добрая сказочная атмосфера настраивает на нужный лад и поднимает настроение.

По мнению психологов, новогодние фильмы запускают гормон счастья и заставляют хотя бы на короткое время поверить в чудо. Провести время за просмотром новогодних кинолент можно как в одиночестве, так и в компании родных и друзей. Психологи доказали, что такие фильмы:

помогают людям жить дольше и вести более правильный образ жизни;

помогают избавиться от грустных мыслей;

вызывают выброс дофамина – гормона счастья;

снижают уровень стресса и тревожности;

способствуют укреплению отношений, как романтических, так и дружеских;

переключают внимание на такие важные вещи, как семейные ценности и родственные связи.

Новогодние фильмы

«ФедералПресс» собрал наиболее интересные кинокартины, которые помогут отвлечься от дел, поднять настроение и хорошенько отдохнуть.

Елки-9

Знаменитый новогодний киноальманах снова выходит на российские экраны. Герои по-прежнему верят в чудо и готовы пойти на все, чтобы помочь человеку осуществить его заветную мечту. В 2017 году вышла кинолента «Елки последние», которая должна была поставить жирную точку в бесконечной истории. Однако режиссеры решили иначе. Александра Лупашко и Сергей Наумов снова собирают на празднике своих героев.

В центре сюжета по-прежнему несколько новелл, соединенных между собой общей новогодней сюжетной линией. В одной деревне ждут приезда зарубежной кинозвезды. Одному из героев, который увлекается ролевыми играми, придется сделать сложный выбор между любимой и друзьями. Героиня другой новеллы заключает с мужем пари, от результатов которого зависит их семейное счастье. Авторы картины на этот раз пригласили очаровательного Федора Добронравова, роль которого стала главным эпицентром теплоты и душевности в фильме. Также в картине задействованы Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Ян Цапник и другие именитые российские актеры. Одним словом, доброе и семейное кино, уважающее традиции и ценности, которые многим близки.

Страна: Россия

Жанр: комедия

Режиссер: Александра Лупашко, Сергей Наумов

Сценарий: Евгений Кулик, Дмитрий Балуев

Возраст: 12+

Чебурашка

В новогодние праздники на экраны выходит фильм о герое, который хорошо известен зрителям старшего поколения из советского детства. Режиссером новой версии «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко, работы которого уже полюбились зрителям: «О чем говорят мужчины», «Кухня в Париже» и два эпизода франшизы «Последний богатырь». Не стоит рассчитывать на экранизацию детской книги «Крокодил Гена и его друзья» писателя и сценариста Эдуарда Успенского, вышедшей в 1966 году. Тогда странный зверек с огромными ушами попал в СССР в коробке с апельсинами и обрел верного друга – крокодила из зоопарка по имени Гена.

Сюжет нынешнего фильма довольно сильно отличается от истории классического мультипликационного героя. Чебурашка больше не плюшевая игрушка, а живое существо – маленький зверек из апельсиновой рощи в далекой стране. В городке у моря герой встретит своего друга Гену, вот только он будет не крокодилом, а нелюдимым садовником в исполнении популярного актера Сергея Гармаша. Новый Чебурашка создан с помощью компьютерной технологии motion capture и Full CG. Сюжет также отличается от той истории, которую хорошо знали выходцы из СССР. Угрюмый садовник Гена выполняет свои обязанности, но ее гложет чувство одиночества, он давно замкнулся в себе. Встреча с Чебурашкой заставляет его встрепенуться, смотреть на мир иначе, а дальше их ждут удивительные приключения. Друзья совершат множество открытий, но будет много и испытаний, противостояние с неприятными личностями.

Страна: Россия

Жанр: семейный, комедия

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Сценарий: Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб

Возраст: 6+

Друг в океане

Семейная драма для любителей флоры и фауны. Режиссер Роберт Коннолли поставил эту киноисторию по своему же сценарию.

Ныряльщица Эбби увлекается дайвингом. Во время очередного погружения девушка видит большого синего групера – рыбу, находящуюся на грани исчезновения. С каждым днем новообретенные друзья все больше проводят времени вместе, но груперу угрожает опасность, поскольку в этих краях действует опасная банда браконьеров, которых интересуют только деньги. Девушке предстоит сделать все, чтобы защитить своего друга и не позволить выловить его.

Страна: Австралия

Жанр: семейный, драма

Режиссер и сценарист: Роберт Коннолли

Возраст: 6+

Остров пропавших девчонок

В новогодние праздники на экраны выходит фильм производства Мексики и США – «Остров пропавших девчонок». Три сестры живут в детском доме, и существует высокая вероятность того, что при удочерении их разлучат. Однако девочки не отчаиваются и стараются проводить вместе как можно больше времени. Однажды они решают сбежать из приюта на пляж, чтобы хорошенько повеселиться. Однако оттуда их уносит отливом на остров с маяком. Три девочки, оказавшись в ловушке в морской пещере с грохочущими волнами, сотнями морских львов и гигантскими морскими слонами, стараются держаться вместе.

Фильм, действие которого происходит в морских пещерах Нижней Мексики, является одним из самых захватывающих из когда-либо снятых. Юные актрисы сами выполняли трюки, плавая по подводным пещерам, сражаясь с тюленями и прыгая со смертельно опасных высот. И одной из них всего 4 года.

Некоторые критики, посмотревшие ленту, отмечают, что есть моменты, когда кажется, что вы смотрите документальный фильм о природе, а не художественную постановочную картину, что в целом нисколько не портит общего впечатления от проекта. Режиссеры Энн-Мари Пластино и Брайан Шмидт постарались, чтобы фильм понравился и взрослым и детям.

Страна: США, Мексика

Жанр: приключения, семейный

Режиссер: Энн-Мари Пластино, Брайан Шмидт

Сценарий: Отумн Шмидт, Авила Шмидт

Потомство дьявола

Конечно, ни один Новый Год не обходится без ужастиков. Для любителей кошмарных сцен на экраны в праздничные дни выходит фильм от режиссера Алекса Херрона «Потомство Дьявола». Фильм основан на сценарии Томаса Молдстада («Грязный снег»).

Молодая американка Хантер хочет разыскать своих биологических родителей. Двадцать лет назад ее бросили на кладбище в одеяле с сатанинскими символами. На шее у малышки был кулон в виде волчьего креста. Подросшая девушка одержима идеей выяснить, кто и почему ее бросил. Генетический тест, одеяло и волчий крест приводят ее в Норвегию. Хантер приближается к ужасающей правде, но видения темной фигуры предупреждают ее об опасности и советуют: «Уходи!».

Страна: Норвегия

Жанр: ужасы, триллер

Режиссер: Алекс Херрон

Сценарий: Томас Молдстад