Иван Царевич, Чебурашка: что смотреть на праздниках

В начале января в кино и онлайн покажут новую часть приключений Ивана Царевича и его друга Серого Волка, абсурдистскую комедию Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг, первый художественный фильм о Чебурашке и приквел о приключениях молодого Игоря Грома до того, как он стал майором.

Фото: ТАСС ТАСС

"Иван Царевич и Серый Волк 5"

Видео дня

Можно посмотреть в кино с 29 декабря

Первый анимационный фильм о приключениях Ивана Царевича и его верного помощника Серого Волка по сценарию "Квартета И" вышел в 2011 году, собрав 766 млн рублей в прокате и став одним из самых кассовых российских мультиков. С тех пор раз в несколько лет появлялись новые серии о приключениях Ивана — как он женился на Василисе, путешествовал, участвовал в музыкальном конкурсе.

На этот раз сказочную жизнь героя нарушает неожиданная волшебная перезагрузка: все в Тридевятом царстве забывают про Ивана, даже жена Василиса не может вспомнить его имени. Тогда с помощью Серого Волка герою предстоит найти причину этой странной аномалии и снова напомнить всем о себе.

"Двойной обман Мадлен Коллинз"

Можно посмотреть в кино с 29 декабря

Необычный триллер Антуана Барро рассказывает о двойной жизни Мадлен в исполнении Виржини Эфира. У героини два имени, две легенды, и живет она на две страны: в Швейцарии у нее семья с Абделем, с которым они растят маленькую девочку, а во Франции — Мелвил и два сына. Никто из них не знает друг о друге, но рано или поздно тайное все равно становится явным. Героине предстоит понять, как действовать в новых обстоятельствах, и рассказать всем правду.

"Зрители, которые ищут ответы на все вопросы, могут быть разочарованы сценарием, который постепенно выходит из-под контроля, и в то же время часть обаяния "Двойного обмана Мадлен Коллинз" состоит в том, чтобы увидеть, насколько далеко зайдет Барро перед тем, как предоставить нам хоть какое-то объяснение тому, что происходит", — замечает критик Джордан Минтцер из Hollywood Reporter.

"Белый шум"

Можно посмотреть на Netflix с 31 декабря

Абсурдистская комедия от создателя "Кальмара и кита" и "Брачной истории" Ноа Баумбаха. Это первый фильм режиссера, который основан не на его собственном сценарии, а является адаптацией книги Дона Делилло 1985 года. Картина открыла прошедший кинофестиваль в Венеции.

События фильма происходят в 1984 году. Профессор Джек Глэдни (Адам Драйвер) является ведущим специалистом в науке, которую он сам же и изобрел, — изучении Адольфа Гитлера. Вместе со своей четвертой женой Бабеттой (Грета Гервиг) они воспитывают четырех детей от разных браков. У Джека и Бабетты благополучная спокойная жизнь, но постепенно секреты друг от друга и страх смерти начинают разъедать их семью изнутри. Джек обнаруживает какие-то неизвестные таблетки, которые прячет от него жена, а ему самому начинают сниться странные сны, ему кажется, что за ним постоянно следит загадочный человек. Вдобавок из-за аварии на железной дороге над их городом расплывается токсичное облако, и всех жителей срочно эвакуируют. Семье Глэдни придется проверить себя на прочность перед неожиданными ударами судьбы.

Книга Делилло такая обширная, что включить все идеи и сюжеты из нее в фильм невозможно, хотя Баумбах очень старается. "Белый шум" работает и как семейная драма, и как экзистенциальный триллер.

"Чебурашка"

Можно посмотреть в кино с 1 января

Легендарный персонаж из книг Эдуарда Успенского и мультфильмов Романа Качанова и Леонида Шварцмана, придуманный более полувека назад, появится на большом экране. На этот раз не в мультике, а в полнометражном фильме, рассказывающем о новых приключениях Чебурашки и дяди Гены, который тут вовсе не крокодил.

В тихом приморском городке неожиданно появляется странный маленький зверек, который очень любит апельсины. Во время охоты за любимым фруктом он случайно натыкается на ворчливого и неразговорчивого дядю Гену, садовника из местного дендрария. Гена пытается выяснить, что это за существо, в то время как по городу быстро разносятся новости о том, что у него поселился какой-то "ушастик". Доходит эта информация и до богатой и предприимчивой Риммы (Елена Яковлева), которая хочет купить Чебурашку для своей капризной внучки Сони. Дядя Гена отказывается отдавать им зверя, а Римма грозит закрыть дендрарий. Забавное существо успеет изменить судьбы едва ли не всех жителей города.

По словам режиссера Дмитрия Дьяченко ("День радио", "О чем говорят мужчины"), самым сложным в создании фильма было нарисовать правдоподобного Чебурашку. Каждый элемент выстраивался по миллиметру — создатели искали "правильный" нос, рот, шерсть, овал лица. Сделать Чебурашку одновременно обаятельным, трогательным и реалистичным оказалось непростой задачей. Голос новой версии всем известного героя подарила Ольга Кузьмина. "Мы хотели по-новому рассказать историю Чебурашки. Как сказочный персонаж он на тысячу лет моложе того же Кощея или Бабы-яги, но в некоем пантеоне легендарных героев занимает не меньшее место. Наша главная задача — оживить мультипликационного персонажа, сделать его реальным существом из реального мира — озорным мохнатым зверьком, мягким, теплым и по-прежнему очень симпатичным", — отметил генпродюсер проекта Виталий Шляппо.

"Гром. Трудное детство"

Можно посмотреть на КинопоискHD с 1 января

В прошлом году вторая экранизация комиксов отечественной студии Bubble Studios "Майор Гром: Чумной доктор" с успехом была показана в российских кинотеатрах. История о суровом и очень принципиальном майоре полиции из Санкт-Петербурга понравилась не только нашим, но и зарубежным зрителям. Фильм был куплен Netflix: он попал в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах и занял 20-е место в рейтинге самых популярных фильмов стриминга.

События приквела "Грома" переносят нас в альтернативный Санкт-Петербург 1990-х. За 20 лет до того, как грозный Майор Гром ловил преступников на улицах города, он был простым школьником Игорем (Кай Гетц), смотрел "Терминатора" и вечно что-то придумывал со своим другом Игнатом (Владимир Яганов), пока его отец Константин Гром (Сергей Марин) круглосуточно пропадал на работе и вместе с будущим начальником петербургской полиции Федором Прокопенко (Алексей Ведерников) охотился за боссом криминального мира Анубисом. Создатели фильма обещают, что мы наконец-то узнаем, почему младший Гром любит шаурму, откуда у него друг-информатор из питерских банд и как он стал неисправимым идеалистом.

"Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень… В "Трудном детстве" мы увидим, как сформировался тот Игорь Гром и какими были его отношения с отцом, как он пытался быть ближе к нему, как ему это никак не удавалось из-за папиной работы и как даже одно слово может нарушить шаткое равновесие между ними", — рассказал исполнитель главной роли Кай Гетц.

"Калейдоскоп"

Можно посмотреть на Netflix c 1 января

После невероятного успеха испанского сериала "Бумажный дом" Netflix старается всегда иметь в своем "репертуаре" какое-нибудь увлекательное шоу-ограбление. Корейский ремейк "Бумажного дома" показал себя не так хорошо, как хотелось бы, поэтому стриминг запустил в производство новый сериал под руководством писателя Эрика Гарсии, автора "Великолепной аферы".

Сюжет "Калейдоскопа" ничем не отличается от типичных фильмов-ограблений. Лео, хитроумный вор с внушительным стажем, собирает команду, чтобы ограбить самый надежный сейф в мире, где хранятся $7 млрд. Он продумывает детальный план, который в момент исполнения, конечно же, идет не так. В этой операции у Лео есть не только меркантильный интерес — он хочет отомстить инженеру сейфа, который предал его много лет назад.

Особенность "Калейдоскопа" состоит в его нелинейном нарративе — все эпизоды, кроме финального, можно смотреть в абсолютно разном порядке, и смысл сериала от этого не изменится.

"Против всех"

Можно посмотреть на START со 2 января

Комедийный сериал видеосервиса START на остросоциальную тематику. Дед Захар (Николай Добрынин) — единственный из деревни, кто отказался покинуть свой дом и освободить место под новые многоэтажки. Старый лес вырубили, пруд осушили, и дом Захара оказался окружен жилым комплексом, обитатели которого недовольны таким соседством. Герой решает вступить в неравную борьбу с застройщиком: на пути будут лежать не только юридические формальности, но и настоящие чувства.

Для съемок проекта создатели построили настоящий дом — с огородом, теплицей и колодцем — прямо во дворе многоэтажки в Некрасовке. Чтобы достоверность была во всем, исполнитель главной роли Николай Добрынин старался сам делать все трюки. По его словам, Захар получился настоящим "дедом Рэмбо", "который прутья гнет, в болоте не тонет и в доме не горит".

"Клипмейкеры"

Можно посмотреть в кино с 5 января

Мастер социальной сатиры Григорий Константинопольский решил снять фильм о 1990-х, вдохновляясь собственным опытом. В начале 1990-х режиссер работал в рекламе и шоу-бизнесе, снял ряд музыкальных клипов, в том числе для Аллы Пугачевой и "Машины времени". Герои его фильма, как можно догадаться из названия, занимаются тем же самым. Молодой московский клипмейкер Гриша (Александр Горчилин) ради славы и денег готов на все и прокладывает путь к успеху через бесконечные вечеринки и бандитские перестрелки. Его знает вся Москва, его клиенты — главные звезды, но каждая новая авантюра подталкивает героя все ближе к краю.

"Всевидящее око"

Можно посмотреть на Netflix c 6 января

Пока отечественные кинематографисты заставляют Николая Васильевича Гоголя погружаться в собственный мир фантазий и расследовать преступления, за рубежом к детективным историям привлекают одного из главных авторов жанра и его пионера Эдгара Аллана По.

По сюжету нового фильма Скотта Купера ("Черная месса", "Недруги") в 1830 году в одном из районов Нью-Йорка происходит загадочное убийство — молодой кадет найден мертвым и с вырезанным сердцем. Для разгадки преступления нанимают уставшего от жизни, саркастичного детектива Августуса Ландора (Кристиан Бейл), который убивает время за кружкой в трактире и редкими визитами к даме сердца (Шарлотта Генсбур). Неожиданным помощником в этом деле становится нелюдимый и очень романтичный кадет, увлекающийся поэзией, — Эдгар Аллан По в исполнении Дадли из "Гарри Поттера" Гарри Меллинга.

"Странный Эл"

Можно посмотреть на КинопоискHD с 3 января

Комедия с Дэниэлом Рэдклиффом шутливо рассказывает о жизни известного американского аккордеониста и пародиста Эла Янковича, который заработал популярность в 1970–80-е благодаря пародиям на музыкальные хиты Queen, Мадонны, Майкла Джексона и других известных исполнителей. При взгляде на Эла может показаться, что это нишевый музыкант, странный парень с аккордеоном, однако Янкович занимает важное место в американской поп-культуре: он продал более 12 млн копий своих альбомов, заработал 5 "Грэмми" и через 30 лет после начала карьеры продолжает стабильно занимать первые места в музыкальных чартах.