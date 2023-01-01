Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Иван Царевич, Чебурашка и юный майор Гром: что смотреть на праздниках

ТАССиещё 1

В начале января в кино и онлайн покажут новую часть приключений Ивана Царевича и его друга Серого Волка, абсурдистскую комедию Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг, первый художественный фильм о Чебурашке и приквел о приключениях молодого Игоря Грома до того, как он стал майором.

Иван Царевич, Чебурашка: что смотреть на праздниках
Фото: ТАССТАСС

"Иван Царевич и Серый Волк 5"

Видео дня

Можно посмотреть в кино с 29 декабря

Первый анимационный фильм о приключениях Ивана Царевича и его верного помощника Серого Волка по сценарию "Квартета И" вышел в 2011 году, собрав 766 млн рублей в прокате и став одним из самых кассовых российских мультиков. С тех пор раз в несколько лет появлялись новые серии о приключениях Ивана — как он женился на Василисе, путешествовал, участвовал в музыкальном конкурсе.

На этот раз сказочную жизнь героя нарушает неожиданная волшебная перезагрузка: все в Тридевятом царстве забывают про Ивана, даже жена Василиса не может вспомнить его имени. Тогда с помощью Серого Волка герою предстоит найти причину этой странной аномалии и снова напомнить всем о себе.

"Двойной обман Мадлен Коллинз"

Можно посмотреть в кино с 29 декабря

Необычный триллер Антуана Барро рассказывает о двойной жизни Мадлен в исполнении Виржини Эфира. У героини два имени, две легенды, и живет она на две страны: в Швейцарии у нее семья с Абделем, с которым они растят маленькую девочку, а во Франции — Мелвил и два сына. Никто из них не знает друг о друге, но рано или поздно тайное все равно становится явным. Героине предстоит понять, как действовать в новых обстоятельствах, и рассказать всем правду.

"Зрители, которые ищут ответы на все вопросы, могут быть разочарованы сценарием, который постепенно выходит из-под контроля, и в то же время часть обаяния "Двойного обмана Мадлен Коллинз" состоит в том, чтобы увидеть, насколько далеко зайдет Барро перед тем, как предоставить нам хоть какое-то объяснение тому, что происходит", — замечает критик Джордан Минтцер из Hollywood Reporter.

"Белый шум"

Можно посмотреть на Netflix с 31 декабря

Абсурдистская комедия от создателя "Кальмара и кита" и "Брачной истории" Ноа Баумбаха. Это первый фильм режиссера, который основан не на его собственном сценарии, а является адаптацией книги Дона Делилло 1985 года. Картина открыла прошедший кинофестиваль в Венеции.

События фильма происходят в 1984 году. Профессор Джек Глэдни (Адам Драйвер) является ведущим специалистом в науке, которую он сам же и изобрел, — изучении Адольфа Гитлера. Вместе со своей четвертой женой Бабеттой (Грета Гервиг) они воспитывают четырех детей от разных браков. У Джека и Бабетты благополучная спокойная жизнь, но постепенно секреты друг от друга и страх смерти начинают разъедать их семью изнутри. Джек обнаруживает какие-то неизвестные таблетки, которые прячет от него жена, а ему самому начинают сниться странные сны, ему кажется, что за ним постоянно следит загадочный человек. Вдобавок из-за аварии на железной дороге над их городом расплывается токсичное облако, и всех жителей срочно эвакуируют. Семье Глэдни придется проверить себя на прочность перед неожиданными ударами судьбы.

Книга Делилло такая обширная, что включить все идеи и сюжеты из нее в фильм невозможно, хотя Баумбах очень старается. "Белый шум" работает и как семейная драма, и как экзистенциальный триллер.

"Чебурашка"

Можно посмотреть в кино с 1 января

Легендарный персонаж из книг Эдуарда Успенского и мультфильмов Романа Качанова и Леонида Шварцмана, придуманный более полувека назад, появится на большом экране. На этот раз не в мультике, а в полнометражном фильме, рассказывающем о новых приключениях Чебурашки и дяди Гены, который тут вовсе не крокодил.

В тихом приморском городке неожиданно появляется странный маленький зверек, который очень любит апельсины. Во время охоты за любимым фруктом он случайно натыкается на ворчливого и неразговорчивого дядю Гену, садовника из местного дендрария. Гена пытается выяснить, что это за существо, в то время как по городу быстро разносятся новости о том, что у него поселился какой-то "ушастик". Доходит эта информация и до богатой и предприимчивой Риммы (Елена Яковлева), которая хочет купить Чебурашку для своей капризной внучки Сони. Дядя Гена отказывается отдавать им зверя, а Римма грозит закрыть дендрарий. Забавное существо успеет изменить судьбы едва ли не всех жителей города.

По словам режиссера Дмитрия Дьяченко ("День радио", "О чем говорят мужчины"), самым сложным в создании фильма было нарисовать правдоподобного Чебурашку. Каждый элемент выстраивался по миллиметру — создатели искали "правильный" нос, рот, шерсть, овал лица. Сделать Чебурашку одновременно обаятельным, трогательным и реалистичным оказалось непростой задачей. Голос новой версии всем известного героя подарила Ольга Кузьмина. "Мы хотели по-новому рассказать историю Чебурашки. Как сказочный персонаж он на тысячу лет моложе того же Кощея или Бабы-яги, но в некоем пантеоне легендарных героев занимает не меньшее место. Наша главная задача — оживить мультипликационного персонажа, сделать его реальным существом из реального мира — озорным мохнатым зверьком, мягким, теплым и по-прежнему очень симпатичным", — отметил генпродюсер проекта Виталий Шляппо.

"Гром. Трудное детство"

Можно посмотреть на КинопоискHD с 1 января

В прошлом году вторая экранизация комиксов отечественной студии Bubble Studios "Майор Гром: Чумной доктор" с успехом была показана в российских кинотеатрах. История о суровом и очень принципиальном майоре полиции из Санкт-Петербурга понравилась не только нашим, но и зарубежным зрителям. Фильм был куплен Netflix: он попал в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах и занял 20-е место в рейтинге самых популярных фильмов стриминга.

События приквела "Грома" переносят нас в альтернативный Санкт-Петербург 1990-х. За 20 лет до того, как грозный Майор Гром ловил преступников на улицах города, он был простым школьником Игорем (Кай Гетц), смотрел "Терминатора" и вечно что-то придумывал со своим другом Игнатом (Владимир Яганов), пока его отец Константин Гром (Сергей Марин) круглосуточно пропадал на работе и вместе с будущим начальником петербургской полиции Федором Прокопенко (Алексей Ведерников) охотился за боссом криминального мира Анубисом. Создатели фильма обещают, что мы наконец-то узнаем, почему младший Гром любит шаурму, откуда у него друг-информатор из питерских банд и как он стал неисправимым идеалистом.

"Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень… В "Трудном детстве" мы увидим, как сформировался тот Игорь Гром и какими были его отношения с отцом, как он пытался быть ближе к нему, как ему это никак не удавалось из-за папиной работы и как даже одно слово может нарушить шаткое равновесие между ними", — рассказал исполнитель главной роли Кай Гетц.

"Калейдоскоп"

Можно посмотреть на Netflix c 1 января

После невероятного успеха испанского сериала "Бумажный дом" Netflix старается всегда иметь в своем "репертуаре" какое-нибудь увлекательное шоу-ограбление. Корейский ремейк "Бумажного дома" показал себя не так хорошо, как хотелось бы, поэтому стриминг запустил в производство новый сериал под руководством писателя Эрика Гарсии, автора "Великолепной аферы".

Сюжет "Калейдоскопа" ничем не отличается от типичных фильмов-ограблений. Лео, хитроумный вор с внушительным стажем, собирает команду, чтобы ограбить самый надежный сейф в мире, где хранятся $7 млрд. Он продумывает детальный план, который в момент исполнения, конечно же, идет не так. В этой операции у Лео есть не только меркантильный интерес — он хочет отомстить инженеру сейфа, который предал его много лет назад.

Особенность "Калейдоскопа" состоит в его нелинейном нарративе — все эпизоды, кроме финального, можно смотреть в абсолютно разном порядке, и смысл сериала от этого не изменится.

"Против всех"

Можно посмотреть на START со 2 января

Комедийный сериал видеосервиса START на остросоциальную тематику. Дед Захар (Николай Добрынин) — единственный из деревни, кто отказался покинуть свой дом и освободить место под новые многоэтажки. Старый лес вырубили, пруд осушили, и дом Захара оказался окружен жилым комплексом, обитатели которого недовольны таким соседством. Герой решает вступить в неравную борьбу с застройщиком: на пути будут лежать не только юридические формальности, но и настоящие чувства.

Для съемок проекта создатели построили настоящий дом — с огородом, теплицей и колодцем — прямо во дворе многоэтажки в Некрасовке. Чтобы достоверность была во всем, исполнитель главной роли Николай Добрынин старался сам делать все трюки. По его словам, Захар получился настоящим "дедом Рэмбо", "который прутья гнет, в болоте не тонет и в доме не горит".

"Клипмейкеры"

Можно посмотреть в кино с 5 января

Мастер социальной сатиры Григорий Константинопольский решил снять фильм о 1990-х, вдохновляясь собственным опытом. В начале 1990-х режиссер работал в рекламе и шоу-бизнесе, снял ряд музыкальных клипов, в том числе для Аллы Пугачевой и "Машины времени". Герои его фильма, как можно догадаться из названия, занимаются тем же самым. Молодой московский клипмейкер Гриша (Александр Горчилин) ради славы и денег готов на все и прокладывает путь к успеху через бесконечные вечеринки и бандитские перестрелки. Его знает вся Москва, его клиенты — главные звезды, но каждая новая авантюра подталкивает героя все ближе к краю.

"Всевидящее око"

Можно посмотреть на Netflix c 6 января

Пока отечественные кинематографисты заставляют Николая Васильевича Гоголя погружаться в собственный мир фантазий и расследовать преступления, за рубежом к детективным историям привлекают одного из главных авторов жанра и его пионера Эдгара Аллана По.

По сюжету нового фильма Скотта Купера ("Черная месса", "Недруги") в 1830 году в одном из районов Нью-Йорка происходит загадочное убийство — молодой кадет найден мертвым и с вырезанным сердцем. Для разгадки преступления нанимают уставшего от жизни, саркастичного детектива Августуса Ландора (Кристиан Бейл), который убивает время за кружкой в трактире и редкими визитами к даме сердца (Шарлотта Генсбур). Неожиданным помощником в этом деле становится нелюдимый и очень романтичный кадет, увлекающийся поэзией, — Эдгар Аллан По в исполнении Дадли из "Гарри Поттера" Гарри Меллинга.

"Странный Эл"

Можно посмотреть на КинопоискHD с 3 января

Комедия с Дэниэлом Рэдклиффом шутливо рассказывает о жизни известного американского аккордеониста и пародиста Эла Янковича, который заработал популярность в 1970–80-е благодаря пародиям на музыкальные хиты Queen, Мадонны, Майкла Джексона и других известных исполнителей. При взгляде на Эла может показаться, что это нишевый музыкант, странный парень с аккордеоном, однако Янкович занимает важное место в американской поп-культуре: он продал более 12 млн копий своих альбомов, заработал 5 "Грэмми" и через 30 лет после начала карьеры продолжает стабильно занимать первые места в музыкальных чартах.

"Странный Эл" — это очень несерьезный, сильно преувеличенный и приправленный сатирой пересказ биографии певца, которому стоит верить лишь наполовину, если не на треть. Фильм подробно рассказывает о пути к славе, пародируя тропы известных музыкальных байопиков: от детства Янковича, когда он сражался с отцом за свое право быть странным, до оглушительного успеха, туров, концертов, романа с Мадонной и неизбежной потери друзей из-за звездной болезни. Рэдклифф в задорном кудрявом парике будто был рожден для этой роли. Также в фильме снялись Рэйн Уилсон, Эван Рейчел Вуд и сам Эл.

Фильмы,Великолепная афера,Кальмар и кит,День радио,Машина времени,Терминатор,Черная месса,О чём говорят мужчины,Чебурашка,Недруги,Всевидящее око,Алексей Ведерников,Скотт Купер,Гарри Меллинг,Григорий Константинопольский,Эдгар Аллан,Леонид Шварцман,Дон Делилло,Рэйн Уилсон,Александр Горчилин,Сергей Марин,Мадонна,Грета Гервиг,Роман Качанов,Виталий Шляппо,Кристиан Бейл,Дмитрий Дьяченко,Николай Гоголь,Шарлотта Генсбур,Адам Драйвер,Николай Добрынин,Елена Яковлева,Алла Пугачева,Ольга Кузьмина,Майкл Джексон,Дэниэл Рэдклифф,Гарри Поттер,Netflix,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители