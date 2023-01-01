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2 часа назад

Мы знаем, что у вас похмелье: легкие фильмы для 1 января

Даша Краснова

Существуют такие фильмы душевные, как теплые ночи у костра, добрые, как любимая бабуля и легкие, когда за сюжетом можно следить одним глазом. "Рамблер" собрал список фильмов, которые помогут справиться с последствиями вечеринки, даже если на утро уровень серотонина резко упал. Нет ничего лучше, чем хорошее кино с хорошим рейтингом.

Мы знаем, что у вас похмелье: легкие фильмы для 1 января
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Стажер

кадр из фильма

Фильм-терапия для тех, кто боится стареть. Пенсионер Бен Уиттакер докажет, что в любом возрасте можно найти свои плюсы. Для начала мужчина отказывается превращать свою жизнь в ожидание смерти, поэтому даже на пенсии он находит работу и становится стажером в крупном интернет-магазине. Теперь Бену нужно освоить компьютер, подружиться с оупенспейсом, разобраться в моде и показать, что возраст вообще не главное в этой жизни.

Самые кассовые фильмы 2022 года

Все любят китов

кадр из фильма

В 1988-м на Аляске трое китов попали в ловушку: лед вокруг них замерз и животные оказались отрезаны от моря. Местный охотник случайно заметил животный и отважился им помочь. Конечно, такая задача не была по силам одному человеку, но добро заряжает и вскоре к мужчине подключились местные СМИ, правительство США и даже советские ледоколы. Три недели весь мир наблюдал за операцией по спасению. Кажется, стоит начать год с мыслей о взаимовыручке и заботе о ближних, не так ли?

Жизнь на перемотке

кадр из фильма

Каждый человек хотел бы заново пережить какой-нибудь счастливый момент из жизни: выпускной, свадьбу, путешествие в другую страну или первый поцелуй. Макс с тринадцати лет снимал свою жизнь на камеру и на пороге сорокалетия решил посмотреть, что получилось. Но воспоминания на экране выглядят совсем не так, как в памяти. В итоге, уже взрослый мужчина пытается исправить ошибки, о которых раньше даже не догадывался.

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