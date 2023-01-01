10 новогодних фильмов, которые вы, возможно, не смотрели

«Один дома», «Рождественская история» и «Реальная любовь» — эти фильмы пересматривали не раз, и некоторым, возможно, они надоели. Мы предлагаем 10 альтернативных фильмов. Они не такие сказочные, как это принято для рождественских историй, но не менее интересные и эмоционально цепляющие.

Фото: Кадр из фильма «Гремлины» Кадр из фильма «Гремлины»

«Рождество, опять» Режиссер: Чарльз Покель

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Это не привычная вдохновляющая рождественская история, где случается чудо, это трогательным фильм о простом человеке. Главный герой — торговец елками из Бруклина парень Ноэл. Для него рождество — просто очередной день. Однако в его жизни происходит неожиданная встреча — он находит в парке девушку, потерявшую сознание.

Фильм не передает привычной рождественской атмосферы чуда — наоборот, возможно вызовет светлую грусть. Однако его стоит увидеть. Катрин Денев играет смертельно больную женщину, которая встречает праздник вместе со всеми родственниками. Но и у других участников празднования много тайн, которые в один миг раскрываются.

Это комедия о семье, переживающей большие перемены во время зимних каникул. Шарлотта и Сэм разводятся, но считают, что рассказывать своим взрослым детям об этом решении будет плохой идеей на Рождество. Конечно, эта новость в любом случае вызывает напряжение и драматизм.

«2046» Режиссер: Вонг Карвай

Романтическая драма гонконгского мастера Вонга Карвая состоит из четырех сюжетных линий, развивающихся в четырех временных промежутках. Действие фильма разворачивается в разные кануны Рождества. Загадочный поезд времени отправляется в 2046 год. Его пассажиры хотят найти утраченное прошлое. Главный герой — писатель по имени Чоу оплакивает утрату любви всей жизни.

Это история о семье из семи детей, у которых сложные отношения с отцом, ведь он ушел от них 20 лет назад. В этом году все собираются вместе, а это значит, что предстоит пережить много эмоций, нервов и боли.

«Тихая ночь, смертельная ночь» Режиссер: Чарльз Е. Селлер мл.

Культовый американский фильм 1984 года режиссера Чарльза Селлера младшего был отменен в связи с протестами родителей. Они были против показа Санта-Клауса на экранах в качестве убийцы.

Кадр из фильма «Тихая ночь, смертельная ночь»

По сюжету обычная семья едет проведать своего деда в канун Рождества. Один из детей остался наедине со стариком, который стал рассказывать внуку всякие страшные вещи про Санта-Клауса.

Седьмой фильм из серии «Мадея» затрагивает тему расизма. Также в нем играют одни из самых необычных актеров в истории кинематографа, в том числе Чад Майкл Мюррей, кабельщик Ларри, Кэти Нэджими, Тика Самптер и, конечно же, Тайлер Перри в роли Мадеи.

«Поцелуй на вылет» Режиссер: Шейн Блэк

Это дебютный фильм Шейна Блэка в жанре черной комедии по роману Бретта Халлидея «Тела там, где ты их нашел». Зайдя на Рождество в нью-йоркский магазин игрушек, вор Гарри Локхарт случайно нажимает на сигнализацию и, спасаясь бегством от полиции, попадает на кинопробы. Продюсер приглашает Гарри в Голливуд.

«Гремлины» Режиссер: Джо Данте

Сюрреалистичная, фантастическая смешная история о мифическом существе из английского фольклора. В поисках идеального подарка для своего сына изобретатель создает антикварный магазин в Чайнатауне и находит там существо могвая. Но когда Гизмо — так называют существо — случайно намокает, от него отпочковываются еще несколько могваев.