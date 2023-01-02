Каникулы без «Гарри Поттера». Ещё восемь фильмов, которые можно посмотреть в новогодние выходные

Конечно, киносерию про мальчика-который-выжил можно пересматривать бесконечно, как и другие традиционные фильмы. «Ирония судьбы», «Один дома», «Иван Васильевич меняет профессию», «Отпуск по обмену» и многие другие киноленты любимы всеми и заняли прочное положение во всех новогодних плейлистах. Но если вы хотите посмотреть что-то другое, то читайте нашу подборку фильмов для зимних каникул. «Три орешка для Золушки» (1973), 0+

Фото: Свободные новости Свободные новости

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Мы уже слышим ваш ностальгический вздох. Если вы давно не пересматривали этот фильм, считайте, что это был знак. Для наших молодых читателей поясним: в семидесятые этот фильм стал культовым для советского человека, на нем выросло не одно поколение. Не спешите пролистывать – это прекрасная волшебная сказка. Главная героиня Золушка не такая, какой мы привыкли ее видеть. По-настоящему особенной атмосферу картины делает музыка.

Мультфильм может понравиться взрослым даже больше, чем детям.Княжна Анастасия чудом спаслась от злодея Распутина, погубившего её семью. Вместе с бабушкой она добралась до вокзала, но потерялась в толпе. Семье суждено воссоединиться спустя годы, если не помешает пробудившееся зло. Конечно, исторической правды от мультфильма ждать не стоит, но мотивы знакомые.

Четверо совершенно непохожих сестер взрослеют вместе. Картина показывает целую жизнь скромного американского семейства Марч во времена Гражданской войны. Фильм заслуженно получил «Оскар» за костюмы – наряды героинь завораживают и отражают их характер. Наконец-то на экране показаны интересные, неклишированные женские образы. Трогательная история согреет вас зимним вечером. А если фильма будет мало, можно погрузиться в историю девочек Марч в книгах Луизы Мэй Олкотт.

«Рождество на двоих» (2019), 16+

Ну какие новогодние каникулы без романтических комедий? Вот и мы не смогли представить себе такое. Сложно было пройти мимо фильма с матерью драконов – Эмилией Кларк – в главной роли. Её героиня – полная неудачница, но даже для неудачников случаются рождественские чудеса. Фильм добрый и заряжает жизнеутверждающим настроением.

Не часто европейское кино «выстреливает» и становится популярным. Итальянский фильм стал основой для киноадапаций в России, Польше, Южной Корее и многих других странах. Компания друзей за ужином придумала игру: читать вслух все сообщения, которые приходят к ним на смартфоны. Не факт, что после всего, что они узнают, их отношения не изменятся. В картине сочетаются драма и комедия: шутки разряжают атмосферу, которая все больше накаляется к финалу.

«Серебряные коньки» (2020), 16+

Да-да, это современный российский фильм, но не пугайтесь раньше времени. Сотрудники редакции, которые уже смотрели его, остались довольны. Рождество 1899 года в Санкт-Петербурге сталкивает людей из разных миров – сына фонарщика и дочку сановника. Пару ждут приключения. Кинолента радует красивой картинкой и праздничным настроением

Если вы любите Сандру Буллок так же сильно, как любим её мы, тогда этот фильм отлично впишется в ваши выходные. Зима, любовь и дурацкие обстоятельства – вот состав этой киноленты. Трогательная история подойдёт для уютного вечера с какао и сладостями.