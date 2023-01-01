В прокат вышла семейная комедия "Чебурашка"

Проект реализован студией Yellow, Black and White, киностудией «Союзмультфильм» при участии телеканалов СТС и «Россия-1» при поддержке Фонда кино.
В российский кинопрокат выходит полнометражный фильм о герое произведений Эдуарда Успенского — Чебурашке. Несколько поколений зрителей с удовольствием смотрят мультфильмы о нём, а теперь ушастое существо стало и кино-героем. Главные роли в картине сыграли Ф. Добронравов, С. Гармаш, Е.Яковлева. Свой голос Чебурашке подарила Ольга Кузьмина.
"Мы постарались сделать Чебурашку максимально идеальным для наших маленьких и взрослых зрителей", — сказал постановщик Дмитрий Дьяченко.
Съёмки фильма велись со второй половины 2021 года в Москве и курортных городах Краснодарского края. Примечательно, что в процессе создания картины были использованы 6 тонн апельсинов — этот фрукт очень любит Чебурашка, по сюжету он был обнаружен именно в ящике с цитрусовыми.Прежде чем приобрести билеты на киносеанс, не будет лишним посмотреть трейлер комедии.