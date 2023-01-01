В прокат вышла семейная комедия "Чебурашка"

В российский кинопрокат выходит полнометражный фильм о герое произведений Эдуарда Успенского — Чебурашке. Несколько поколений зрителей с удовольствием смотрят мультфильмы о нём, а теперь ушастое существо стало и кино-героем. Главные роли в картине сыграли Ф. Добронравов, С. Гармаш, Е.Яковлева. Свой голос Чебурашке подарила Ольга Кузьмина .

Съёмки фильма велись со второй половины 2021 года в Москве и курортных городах Краснодарского края. Примечательно, что в процессе создания картины были использованы 6 тонн апельсинов — этот фрукт очень любит Чебурашка, по сюжету он был обнаружен именно в ящике с цитрусовыми.Прежде чем приобрести билеты на киносеанс, не будет лишним посмотреть трейлер комедии.