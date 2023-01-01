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9 часов назад

Онлайн-премьера картины «Гром: Трудное детство» прошла на «Кинопоиске»

Слово и Дело

Премьера российской картины «Майор Гром: Чумной доктор» состоялась в Сети. Кинокомикс показали в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в воскресенье, 1 января. Сюжет проекта рассказывает о событиях за 20 лет до сюжета оригинальной картины. Действие фильма проходит в Санкт-Петербурге 1990-х годов. Фундаментом сценария выступила оригинальная история, которой не было в комиксах. Место режиссера занял Олег Трофим, работавший над первым «Майором Громом». Молодого главного персонажа сыграл Кай Гетц, роль отца Игоря Грома досталась Сергею Марину, напарника — Алексею Ведерникову. Актерский состав также пополнили Владимир Яганов, Ирина Розанова и Даниил Воробьев.

Онлайн-премьера картины «Гром: Трудное детство» прошла на «Кинопоиске»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Фильмы,Олег Трофим,Алексей Ведерников,Даниил Воробьев,Ирина Розанова,
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