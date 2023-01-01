Онлайн-премьера картины «Гром: Трудное детство» прошла на «Кинопоиске»

Премьера российской картины «Майор Гром: Чумной доктор» состоялась в Сети. Кинокомикс показали в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в воскресенье, 1 января. Сюжет проекта рассказывает о событиях за 20 лет до сюжета оригинальной картины. Действие фильма проходит в Санкт-Петербурге 1990-х годов. Фундаментом сценария выступила оригинальная история, которой не было в комиксах. Место режиссера занял Олег Трофим, работавший над первым «Майором Громом». Молодого главного персонажа сыграл Кай Гетц, роль отца Игоря Грома досталась Сергею Марину, напарника — Алексею Ведерникову. Актерский состав также пополнили Владимир Яганов, Ирина Розанова и Даниил Воробьев.