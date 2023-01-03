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47 минут назад

«Трогает душу и сердце»: россияне оценили новый фильм про Чебурашку

Слово и Делоиещё 1

На экраны российских кинотеатров вышел долгожданный мультфильм «Чебурашка», побивший все рекорды по сборам. Рассказываем, какие впечатления вызвал фильм у россиян.

Россияне оценили новый фильм про Чебурашку
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Мультфильм «Чебурашка» за первые три дня проката собрал более 837 миллионов рублей при производственном бюджете в 850 миллионов рублей. Это – абсолютный рекорд сборов 1 января и второй результат по сборам за всю историю отечественного кино.

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Фильм рассказывает историю знакомого с детства персонажа – Чебурашки. В фильме – он не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки фильма проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко, известный другими своими работами – «О чем говорят мужчины» и «Последний богатырь». В главных ролях «Чебурашки» сыграли Сергей Гармаш, Феор Добронравов, Ольга Кузьмина и Елена Яковлева.

Судя по отзывам в Сети, фильм произвел в основном положительное впечатление на зрителей. Хотя до выхода картины были некоторые сомнения – пользователи активно обсуждали внешность главного героя. Одних он очаровал и сразил наповал, а другие – не признали друга детства, отметив «плохую графику», с помощью которой он был создан. Многие пользователи сравнивали современного Чебурашку с американским фильмом про Соника, который также вызвал немало вопросов именно своей внешностью.

Впрочем, положительных отзывов о «Чебурашке» гораздо больше. Все недоработки во внешнем виде героя сглаживаются интересным сюжетом, замечательной игрой актеров, важными моральными вопросами, которые поднимаются по ходу повествования и добрым юмором, который «зайдет» как взрослым зрителям, так и малышам.

«Я давно не смотрю ни мультфильмы, ни детские фильмы, как-то не идут мне и все. Здесь же я получила самое настоящее удовольствие. За два часа нахождения в зале я ни разу не посмотрела на часы, не достала телефон. Время пролетело незаметно. Мне очень понравилось, как преподнесли зрителю историю появления Чебурашки в городе Сочи. Мне понравилось сочетание этого мультяшного героя с живым актёрским составом. Мне понравился заложенный смысл в эту историю. Если для детей - это была чисто развлекаловка и кое-где поучительные моменты, то для возрастной категории 16+ это поучение (не путать с нравоучением!) - было сродни психотерапии для взрослых», — пишет пользовательница.
«Актерский состав достаточно известный, молодые актеры из сериалов, в главных героях - это "деды" Сергей Гармаш и Федор Добронравов. Такие позитивные дедульки получились. В роли старушки а-ля "Шапокляк" оказалась Елена Яковлева, которой мне кажется совсем не идет роль злой героини, не такая она, глаза добрые всё равно. Фильм “Чебурашка” получился детским, добрым, без пошлости, местами немного затянуто, но в целом почти 2 часа пролетело незаметно, к просмотру рекомендую, как семейный фильм».
«В кино соединяется юмор, причем как детский так взрослый, и поучительная составляющая: фильм напоминает нам о человечности и человеческих поступках. Трогает душу и сердце. Нам кино понравилось, и ребёнку и, и нам, родителям. Даже пару раз всплакнули. Могу рекомендовать этот трогательный семейный фильм к просмотру».

Однако нашлись и негативные отзывы на фильм. Те, кому не понравилась сказка, часто отмечали затянутость сюжета и неудачное исполнение самого Чебурашки:

«Без ущерба для фильма можно спокойно каждую сцену сократить вдвое. Лирические сцены не цепляют ни взрослого, ни ребенка».

Впрочем, таких отзывов меньшинство.

В целом, фильм оправдал и даже превзошел несколько скептические ожидания зрителей. Многие сравнивают его с японским ремейком мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену от 2013 года и отмечают, что фильм выполнен также мило, и бережно, как к его адаптации подошли японские мультипликаторы.

Фильмы,О чём говорят мужчины,Чебурашка,Последний богатырь,Дмитрий Дьяченко,Федор Добронравов,Елена Яковлева,Сергей Гармаш,Ольга Кузьмина,
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