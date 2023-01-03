Россияне оценили новый фильм про Чебурашку

«Я давно не смотрю ни мультфильмы, ни детские фильмы, как-то не идут мне и все. Здесь же я получила самое настоящее удовольствие. За два часа нахождения в зале я ни разу не посмотрела на часы, не достала телефон. Время пролетело незаметно. Мне очень понравилось, как преподнесли зрителю историю появления Чебурашки в городе Сочи. Мне понравилось сочетание этого мультяшного героя с живым актёрским составом. Мне понравился заложенный смысл в эту историю. Если для детей - это была чисто развлекаловка и кое-где поучительные моменты, то для возрастной категории 16+ это поучение (не путать с нравоучением!) - было сродни психотерапии для взрослых», — пишет пользовательница.

«Актерский состав достаточно известный, молодые актеры из сериалов, в главных героях - это "деды" Сергей Гармаш и Федор Добронравов. Такие позитивные дедульки получились. В роли старушки а-ля "Шапокляк" оказалась Елена Яковлева, которой мне кажется совсем не идет роль злой героини, не такая она, глаза добрые всё равно. Фильм “Чебурашка” получился детским, добрым, без пошлости, местами немного затянуто, но в целом почти 2 часа пролетело незаметно, к просмотру рекомендую, как семейный фильм».

«В кино соединяется юмор, причем как детский так взрослый, и поучительная составляющая: фильм напоминает нам о человечности и человеческих поступках. Трогает душу и сердце. Нам кино понравилось, и ребёнку и, и нам, родителям. Даже пару раз всплакнули. Могу рекомендовать этот трогательный семейный фильм к просмотру».