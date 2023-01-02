Каким вышел новый «Чебурашка»: обзор фильма

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдёт. Но это в прошлом! Студия «Сююзмультфильм» переиначила историю Чебурашки в одноимённом live-action фильме, где герой буквально свалился на землю и повстречал сначала Гену, а потом и Шапокляк.

Фото: tlum.ru tlum.ru

В российском прокате «Чебурашка» появится 1 января, Тлум.Ру в своём обзоре разглядывает новинку. Рассказываем, получилось ли создать нечто новое для современных зрителей, которые к былому кукольному разнообразию относятся с большим скепсисом.

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В чём отличия?

Буквально во всём. Гена — в исполнении Сергея Гармаша — у нас теперь не крокодил, а садовник в сочинском Дендрарии. Он хмурый, лишних звуков не издаёт, не считая регулярного ворчания. Персонаж крайне нелюдимый, и единственный, кто с ним говорит, это друг Валера — Фёдор Добронравов — работающий поблизости в зоопарке.

Итак, начинается всё как в сказке: чрезмерные осадки надвигаются на Сочи, вместо града размером с яйцо повсюду разлетаются апельсины. И целый один Чебурашка. Который пока что не Чебурашка, а собака, якобы белорусской породы — именно так Гена всем представляет нового компаньона. Не впечатляйтесь, зверушку он использует для создания позитивного облика, в котором нуждается из-за риска быть уволенным.

Всё потому что Гена этот отнюдь не такой добрый и покорный, как в мультфильме. В первую же встречу с Шапокляк он устраивает ей «показательное выступление», чем, увы, не ставит злодейку на место, лишь раззодоривая её и без того бурный и тираничный нрав.

Итак, перед нами «Чебурашка», где сказочность накладывается на проблемы обычных людей и местами вызывает восторг, а местами охи и вздохи, ведь мы, зрители, всегда знаем правильный порядок действия для персонажей. Вот бы они ещё слышали нас со своих больших экранов. Какие интересные моменты показали в фильме? Вот целых пять, спойлеров постараемся давать минимальное количество.

№ 1: Слабость Шапокляк

Она — преобразившаяся для роли Елена Яковлева — здесь предстаёт настоящей Круэллой Де Виль из «101 далматинца»; облачённая в лучшие дизайнерские наряды злодейка требует продать ей Чебуршку. Хотя не совсем ей — капризной внучке, находящейся на отдыхе с бабушкой. Понятное дело, что раз каждый-каждый каприз невозможно исполнить, то и отдых пойдёт Чебушаке под хвост — постоянные визги и писки «Ты худшая бабушка» и «Я тебя не люблю» никого не сделают счастливым. Даже антагонистку. Вот и получается, что у неё, помимо проблем в другой сюжетной ветке (о которой мы намеренно умолчим), явный недостаток понимания того, как воспитать внучку. Внучка для Шапокляк становится настоящим Криптонитом для Супермена. А загвоздка всего-то в какой-то чрезвычайно ушастой собаке. Ну что стоит Гене её продать? Стоит многого, Чебурашка не на продажу.

№ 2: Проблемы Гены

Вы привыкли, что у Гены работа в зоопарке, а на досуге игра в шахматы и выдувание мыльных пузырей? Забудьте. Во-первых, этот Гена трубкой не балуется. Во-вторых, у него есть явные намёки на ОКР — всё в доме садовника висит по линеечке, стоит строго в ряд и в каждой мелочи проглядывается порядок. Пока хозяйство под контролем, семейная жизнь Гены оставляет желать лучшего. Когда-то поссорившись с единственной дочкой Таней — играет её Полина Максимова — Гена теперь держится поодаль от своей драгоценной, а заодно зятя и внука. Ну, как поодаль — дендрарий находится близко от кондитерской Тани, куда удачно удаётся регулярно смотреть через подзорную трубку и быть в курсе событий. И не думайте, что вас не погрузят в трагичное прошлое персонажей, терпеливо ждите момента.

№ 3: Самоидентификация Чебурашки

Разобраться в том, к какому виду вы относитесь — не такая проблема, если речь идёт о людях. Мы разве просто так обладаем сознанием? Вон, можем даже в прошлое заглянуть и давать животным и не только забавные и не очень названия. У Чебурашки задача в сотни раз сложнее. Он подобных себе не встречал, всю жизнь только и промышлял, что поеданием фруктов. И тут Чебурашка попадает в дружественную среду: уши никто выкручивать не пытается, апельсины воровать не приходится, ещё мальчик забавный появляется рядом. В общем, начинает Чебурашка говорить, и параллельно с этим регулярно слушает обсуждение своей же персоны от Гены и Валеры. Он не овчарка, не человек, у него есть сознание и даже разговаривать умеет. Так кто же он такой? Это забавный и милый момент, несколько схожий с тем, как все дети начинают осознавать себя в мире — кто они, что им нравится, а что нет? И всё в этом духе.

№ 4: Отсылки

Помимо не самых очевидных — думаем, ту же Круэллу мы слишком долго видели на экранах в разных ипостасях, есть и кое-что более знакомое зрителям. Тем, которые постарше. К примеру, выражение «Тёпленькая пошла» никогда не будет для вас прежним после просмотра мультфильма. И знаменитое «Мама» из короткометражного мультфильма «Волк и телёнок». И то, как самого Чебурашку принесло аж в Сочи — сразу вспоминается «Волшебник Изумрудного города». Находить отсылки во время просмотра довольно интересно, некоторые насколько филигранно там запрятаны, как к примеру упоминание «Маугли» с предложением искать своих.

№ 5: Семейная тема

История оригинальных Чебурашки и Гены погружает в понятие «найденной семьи», когда не требуется кровная связь для начала дружеских и поддерживающих отношений. Так получается и в новом фильме. Этот Чебурашка — основная завязка сюжета, кто-то видит в нём маленького монстра, кто-то же быстро проникается ушастым очарованием. И даже те, кому Чебурашка не нужен — мы о Гене — постепенно меняют взгляд на героя, да и на жизнь тоже. Там целых три семьи. Одна у Шапокляк — пафосная и закрытая. Другая у Гены — разобщённая, но не без желания вернуть всё в дружественное русло. Третья — у работников дендрария, им предстоит увидеть в Гене соседский потенциал, ведь с появлением Чебурашки обстановка между ним и дочкой снижает градус накала, что позитивно сказывается на поведении садовника.

Итог:

Как думаете, получилось у студии «Союзмультфильм» перезапустить Чебурашку? Мы считаем, что да, затея удалась. Современные проблемы, знакомые актёры, ситуативный юмор и немного слезинки — найдётся всё. Не обошлось и без технических новшеств, ведь кое-кто задумал осыпать Сочи конфетным дождём, а что из этого вышло… Узнайте при просмотре фильма.