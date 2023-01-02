Джеймс Кэмерон отказался от своих слов о том, что "Аватару 2" нужно собрать $2 млрд

Режиссер Джеймс Кэмерон отказался от утверждения, что его научно-фантастическому блокбастеру «Аватар: Путь воды» необходимо собрать в прокате $2 млрд, чтобы окупиться. На его слова обратил внимание Twitter-аккаунт Culture Crave.
Как отметил кинематографист, на самом деле фильму нужно (всего лишь) попасть в десятку самых кассовых картин в истории. Culture Crave уточняет, что это предполагает мировые сборы порядка $1,5 млрд. По поводу своих предыдущих заявлений на этот счет Кэмерон заявил, что был «немного неточен».
В комментариях под постом Culture Crave пользователи Twitter стали шутить, что режиссер скорректировал свои оценки на основе выступления сиквела «Аватара» в прокате, поскольку понял, что «переборщил».
«Путь воды» — первое из четырех запланированных продолжений «Аватара». Главными героями второй части вновь стали землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) с планеты Пандора, которые теперь воспитывают детей и вынуждены в очередной раз противостоять землянам.