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1 час назад

Джеймс Кэмерон отказался от своих слов о том, что "Аватару 2" нужно собрать $2 млрд, чтобы окупиться

Газета.Ruиещё 2

Режиссер Джеймс Кэмерон отказался от утверждения, что его научно-фантастическому блокбастеру «Аватар: Путь воды» необходимо собрать в прокате $2 млрд, чтобы окупиться. На его слова обратил внимание Twitter-аккаунт Culture Crave.

Джеймс Кэмерон отказался от своих слов о том, что "Аватару 2" нужно собрать $2 млрд
Фото: Газета.руГазета.ру

Как отметил кинематографист, на самом деле фильму нужно (всего лишь) попасть в десятку самых кассовых картин в истории. Culture Crave уточняет, что это предполагает мировые сборы порядка $1,5 млрд. По поводу своих предыдущих заявлений на этот счет Кэмерон заявил, что был «немного неточен».

В комментариях под постом Culture Crave пользователи Twitter стали шутить, что режиссер скорректировал свои оценки на основе выступления сиквела «Аватара» в прокате, поскольку понял, что «переборщил».

«Путь воды» — первое из четырех запланированных продолжений «Аватара». Главными героями второй части вновь стали землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) с планеты Пандора, которые теперь воспитывают детей и вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

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