Названы самые кассовые фильмы города за 2022 год

Фото: Пульс Live Пульс Live

В прошлом году сборы кинотеатров упали в два раза, а в лидеры проката вышли отечественные ленты.

В Омске самым кассовым фильмом 2022 года стала третья часть российской франшизы «Последний богатырь». В кинотеатрах города эпизод под названием «Посланник тьмы» собрал 16,5 млн рублей.

На втором месте - американский приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится». За билеты на его просмотр омичи заплатили 11,2 млн рублей. На третьем месте - российская историческая драма «Сердце Пармы». В омском прокате этот фильм сорал 9 млн рублей.