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59 минут назад

Названы самые кассовые фильмы города за 2022 год

Пульс Live

Названы самые кассовые фильмы города за 2022 год

Названы самые кассовые фильмы города за 2022 год
Фото: Пульс LiveПульс Live

В прошлом году сборы кинотеатров упали в два раза, а в лидеры проката вышли отечественные ленты.

В Омске самым кассовым фильмом 2022 года стала третья часть российской франшизы «Последний богатырь». В кинотеатрах города эпизод под названием «Посланник тьмы» собрал 16,5 млн рублей.

На втором месте - американский приключенческий фильм «Анчартед: На картах не значится». За билеты на его просмотр омичи заплатили 11,2 млн рублей. На третьем месте - российская историческая драма «Сердце Пармы». В омском  прокате этот фильм сорал 9 млн рублей.

В общем сборы кинотеатров упали в два раза по сравнению с 2021 годом. Это было вызвано уходом больших голливудских студий из России.

Фильмы,Последний богатырь,
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