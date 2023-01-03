Фильмы о Гарри Поттере хотят переснять

Компания Warner Bros. Discovery собралась переснять серию кинолент о мальчике-волшебнике. Об этом говорится на портале ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров.

На данный момент проект уже находится на ранней стадии разработки, сообщают анонимные источники. Перезагрузку планируют реализовать в течение ближайших трех-пяти лет.

В новых фильмах о Гарри Поттере будет полностью новый актерский состав. Подробностей о том, кто в него войдет, пока нет.