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1 час назад

Фильмы о Гарри Поттере хотят переснять

Катерина Саломе

Компания Warner Bros. Discovery собралась переснять серию кинолент о мальчике-волшебнике. Об этом говорится на портале ScreenGeek со ссылкой на инсайдеров.

На данный момент проект уже находится на ранней стадии разработки, сообщают анонимные источники. Перезагрузку планируют реализовать в течение ближайших трех-пяти лет.

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В новых фильмах о Гарри Поттере будет полностью новый актерский состав. Подробностей о том, кто в него войдет, пока нет.

Ранее мы писали о том, что Тома Фелтона штрафовали за смех на съемках «Гарри Поттера».

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