Интересные факты о фильмах про Гарри Поттера

В новогодние праздники люди хотят увидеть хоть немного чуда, поэтому традиционно наслаждаются волшебными фильмами про Гарри Поттера. Чтобы узнать любимые фильмы получше, почитайте о том, как создавалось волшебство на съемочной площадке.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Интересные факты о Гарри Поттере

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В фильмах о Гарри Поттере волшебная палочка сама выбирает себе хозяина. Маги всю жизнь проживают с одной палочкой, которую невозможно поменять. Однако на съемочной площадке ни одна палочка долго не жила. За 10 лет съемок поттерианы для актеров создали 500 волшебных палочек, потому что они часто ломались во время сцен.

Только сам Дэниел Рэдклифф, который сыграл Гарри Поттера, сломал более 70 палочек, потому что играл ими, как на барабанах. Очки Рэдклиффу тоже меняли десятки раз – за все части актер износил 160 пар.

А помните ту сцену, где Гарри целует Чжоу? Оказывается, этот романтичный момент удалось отснять только с 24-го дубля, потому что актеры сильно смущались и не могли собраться. Такими рассеянными они стали из-за того, что на съемочной площадке было слишком много людей – пришли даже родители Дэниела Рэдклиффа.

В процессе съемок многие задумки из книг про Гарри Поттера было сложно выполнять. Например, эпизод, где в Гарри перевоплощаются другие герои фильма, сыграть было очень тяжело.

Дэниел Рэдклифф говорил, что эти моменты с трансформацией стали для него испытанием – ради них сняли не менее 90 дублей. Сложнее всего Рэдклиффу было изобразить мимику и повадки Флер Делакур, а Рона и Гермиону он сымитировал легко.

Как проходили съемки «Гарри Поттера»

Знаменитый поезд до Хогвартса, видимо, нравился не всем. Во время съемок экспресс разрисовали вандалы. Ночью хулиганы решили разукрасить поезд красками. Для того чтобы удалить следы нападения на «Хогвартс-экспресс», съемочной группе пришлось отдать несколько тысяч фунтов стерлингов.

А вот самых жутких существ поттерианы – дементоров – снимали прямо под водой. К такому трюку режиссер прибегнул, чтобы создать эффект левитации, который будет вводить зрителей в оцепенение. Специальных кукол погружали в воду и плавно управляли ими.

Костюмы каждого героя в поттериане тоже неслучайны – они отражают характер и настрой. Так, например, Долорес Амбридж впервые появляется перед зрителем в светло-розовых тонах, но постепенно ее одежда начинает темнеть. С помощью такого перехода режиссер показал, что Амбридж становится все истеричнее и нервознее.

Популярные цитаты из «Гарри Поттера»

Фильм «разобрали» на цитаты

«Все, что мы теряем, обязательно к нам вернется, только не всегда так, как мы ожидаем».

«Мир не разделен на хороших и плохих, в каждом есть и темная, и светлая сторона, главное в том, какую ты выбрал, – это определяет все».

«Необходима большая смелость, чтобы противостоять врагам, но гораздо большая, чтобы пойти наперекор друзьям».

«Впереди тяжелые времена, и нам всем придется выбирать между тем, что правильно, и тем, что легко».

«Как и твоя мама, ты чересчур добр, а это качество люди всегда недооценивают, к сожалению».

«Не жалей умерших, Гарри. Жалей живых, и в особенности тех, кто живет без любви».

«Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету».