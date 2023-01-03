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17 минут назад

"Заклятие 4" может стать последним фильмом самой успешной хоррор-франшизы в истории

Газета.Ru

Режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Ван, создавший хоррор-франшизы «Пила» и «Астрал», намекнул, что анонсированный ранее фильм ужасов «Заклятие 4» может стать финальным в серии. Об этом он рассказал в интервью Collider.

"Заклятие 4" может стать последним фильмом хоррор-франшизы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отвечая на вопрос о будущей картине, Ван сообщил, что в данный момент как раз занят работой над лентой. Кинематографист подчеркнул, что франшиза «Заклятие» очень ценна для его команды, которая не хочет торопиться с выпуском новой части и намерена сперва убедиться, что эмоциональная составляющая и сама история будут ощущаться «правильно», в том числе в случае «возможного завершения».

Когда Вана попросили уточнить, что он имеет в виду под «завершением» — и действительно ли четвертое «Заклятие» может стать финалом серии, кинематографист заявил: «Мы никогда не знаем. Никогда не знаешь. Посмотрим».

Франшиза «Заклятие» была запущена в 2013 году. Ее героями стали Эд и Лоррейн Уоррены — реальная супружеская пара исследователей паранормальных явлений. На экране их изобразили Патрик Уилсон и Вера Фармига. Впоследствии у «Заклятия» вышли два прямых продолжения, также за прошедшие годы франшиза пополнилась рядом спин-оффов («Проклятие Аннабель», «Проклятие монахини» и их сиквелы). Общий бюджет серии составил $178 млн, а суммарные сборы перевалили за $2,1 млрд, что сделало «Заклятие» самой успешной хоррор-франшизой в истории.

Ранее сообщалось, что режиссер «Пилы», «Заклятия» и «Астрала» Джеймс Ван снимет хоррор-сериал для Peacock.

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