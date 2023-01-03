Россиян шокировала цена билетов на показ сиквела “Аватара”

16 декабря 2022 года в мировом прокате стартовал показ второго фильма о жизни загадочной Пандоры – “Аватар: Путь воды”. Почти три недели спустя в некоторых несетевых российских кинотеатрах появились сеансы этого фильма. Однако стоимость билетов удивила фанатов Кэмерона.

Фото: Кадр из фильма “Аватар: Путь воды” Кадр из фильма “Аватар: Путь воды”

В нескольких старых кинозалах Москвы цена на билеты начинается от 1200 рублей. Зрителей удивила не только стоимость сеанса, но и то, в каких кинотеатрах они организованы – речь идет о “Параглазе” (район Бутово), “Радуге Кино” (ТРЦ “Мегаполис”) и “Атлантисе Кино” (ТЦ “Галерея Атлантис”).

Что касается сеансов в кинотеатрах крупных сетей, то они либо не покажут новый фильм о Пандоре, так как у него нет прокатного удостоверения, либо сеансы начнутся не раньше 12 января, отметил “Бюллетень кинопрокатчика”.

Ранее мы рассказывали о главных научно-фантастических фильмах мира.