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1 час назад

Россиян шокировала стоимость билетов на показ сиквела “Аватара”

Мира Маркина

16 декабря 2022 года в мировом прокате стартовал показ второго фильма о жизни загадочной Пандоры – “Аватар: Путь воды”. Почти три недели спустя в некоторых несетевых российских кинотеатрах появились сеансы этого фильма. Однако стоимость билетов удивила фанатов Кэмерона.

Россиян шокировала цена билетов на показ сиквела “Аватара”
Фото: Кадр из фильма “Аватар: Путь воды”Кадр из фильма “Аватар: Путь воды”

В нескольких старых кинозалах Москвы цена на билеты начинается от 1200 рублей. Зрителей удивила не только стоимость сеанса, но и то, в каких кинотеатрах они организованы – речь идет о “Параглазе” (район Бутово), “Радуге Кино” (ТРЦ “Мегаполис”) и “Атлантисе Кино” (ТЦ “Галерея Атлантис”).

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Что касается сеансов в кинотеатрах крупных сетей, то они либо не покажут новый фильм о Пандоре, так как у него нет прокатного удостоверения, либо сеансы начнутся не раньше 12 января, отметил “Бюллетень кинопрокатчика”.

Ранее мы рассказывали о главных научно-фантастических фильмах мира.

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