Пять лучших фильмов Мела Гибсона в качестве режиссёра

3-го января уроженец американского Пикскилла отмечает день рождения. Ему есть, чем гордиться и что планировать. Фильмы «Смертельное оружие 5» и «Дорога отчаяния» уже отсняты, «Страсти Христовы: Воскрешение» находится в разработке.

Фото: Inc-News Inc-News

В 1979-м году молодой актёр по имени Мел Гибсон получил роль Макса Рокатански - мужчины, чья миссия заключалась в очистке опасной, постапокалиптической пустыни в Австралии, а также в реванше за убитую семью. Проект помог ему получить симпатии критиков и возвести в разряд звёзд. Он снялся в двух сиквелах франшизы "Безумный Макс", а затем совершил ещё один прорыв на большой экран, сыграв энергичного полицейского Мартина Риггса. И сделал это в совершенстве, показав сумасшедшего копа, ходящего по лезвию ножа, которому нечего терять. Не удовлетворённый статусом актёра из "списка А" и титулом "Самый сексуальный мужчина" 1985-го года, он открыл продакшен-компанию и занялся режиссурой.

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Будь то его личная жизнь, работа перед камерой или за ней – всё, что делает Мел Гибсон, вызывает разговоры. Его фильмы описывают как "грубые" и "вуайрестичные" и даже в какой-то степени "безвкусные". Но автора это нисколько не смущает, он упорно придерживается стиля современного реализма, радуя фанатов и отпуская насмешки в адрес критиков. Любят ли его или ненавидят, ясно одно - его режиссёрские усилия впечатляют. В этом обзоре пять лучших фильмов, поставленных Мелом Гибсоном.

"Человек без лица" (1993)

Гибсон поставил эту драму и исполнил в ней главную роль. Отчасти лишившись узнаваемой, привлекательной внешности, он изобразил на экране художника Джастина Маклауда, о котором мир узнал, благодаря его дружбе с маленьким мальчиком. Столкнувшись с предубеждениями из-за обширного ожога лица и тела, Маклауд становится для мальчика учителем, а затем обвинённым в растлении малолетнего, когда в городе узнают об их дружбе. И это приводит к его многолетнему тюремному заключению. Мел кое-что изменил в экранизации романа швейцарки Изабель Холлэнд, чтобы отношения главных героев были менее открыты для интерпретации. В своей излюбленной манере он просто изменил то, что ему не нравилось. На роль Маклауда Гибсон сначала пытался найти актёра, но затем решил, что никто лучше его самого с этим не справится. Он также работал с маленьким бюджетом и исполнил роль, чтобы раскрыть эмоционально сложную ситуацию, отражающую отношения в одном из маленьких городков Новой Англии в 60-е годы прошлого века.

"Апокалипсис" (2006)

То, что могло быть поставлено как "Побег из Нью-Йорка" в стиле майя, вместо этого было показано уважительно и художественно с помощью живого действия, которое иллюстрировало, а не повествовало о борьбе человека с природой и человека против человека в конце мезоамериканской племенной эры. Используя язык юкатанских майя вперемежку с английскими субтитрами, Гибсон исследует угрозу, что накрывает подлесок, и изысканно эпические, но ужасающие сцены человеческих жертвоприношений. И всё это для того, чтобы передать трудности, с которыми сталкивается молодой человек, пытающийся избежать того, что кажется неминуемой смертью, чтобы вернуться домой к семье.

"По соображениям совести" (2016)

Один из самых обсуждаемых фильмов 2016-го года. История медика, пытающегося в 40-е годы прошлого века избежать отправки на фронт и быть свидетелем насилия, но в итоге оказывающегося в окопах и без оружия. Главную роль Гибсон отдал Эндрю Гарфилду, вдохнув жизнь в сценарий Роберта Шенккана и Эндрю Найта. Он основан на реальных событиях, происходивших в жизни Десмонда Т. Досса. Будь то в пылу боевых действий или в конфликте героя с сослуживцами из-за его убеждений отказника, Мел Гибсон знал, как добиться от актёров нужной реакции. "По соображениям совести" показывает ужасы боестолкновений, не прибегая к чрезмерной театральности, характерной для некоторых фильмов этого жанра.

"Страсти Христовы" (2004)

К 2004-му году зрители изрядно подустали от фильмов, изображающих безмятежного, светловолосого, говорящего по-английски Иисуса. Но когда вышла картина Гибсона, которую он считал личным достижением, посетители кинотеатров запасались пакетами, помогающими при укачивании и тошноте, чтобы "пережить" невероятно реалистичные сцены насилия. Против фильма открыто выступил Брэд Питт, заявивший, что "Страсти Христовы" напоминают ему пропаганду Л.Рона Хаббарда (основатель сайентологии). Однако позже это не помешало актёру в полной мере насладиться просмотром "Апокалипсиса". В течение 126-и минут "Страсти Христовы" рассказывает жестокую историю последних 12-и часов жизни Спасителя на земле. Для передачи атмосферы Мел использовал мельчайшие подробности и даже заставил актёров говорить на арамейском языке, чтобы придать аутентичности этой костюмной драме. Для набожного католика Гибсона было важно рассказать откровенную правду о смерти Иисуса и покончить с обвинениями в своём антисемитизме.

"Храброе сердце" (1995)