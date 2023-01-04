Дженна Ортега и Перси Хайнс снимутся вместе в мелодраме

Ранее актёры снимались вместе в сериале «Уэнсдэй».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Дженна Ортега исполнила роль дочки Мортиши и Гомеса Аддамс, а Перси Хайнс Уайт – роль Ксавье Торпа.

Теперь актёры снимутся в мелодраме под названием «Зима, весна, лето или осень». Издание Deadline пишет, что Дженна Ортега станет ещё и исполнительным продюсером фильма.

В мелодраме расскажут историю двух подростков, которые полюбили друг друга. Действие в фильме будет происходить на протяжении четырёх времён года.

Режиссёром станет Тиффани Полсен. Она ранее работала продюсером над романтической комедией «Пара на праздники». Сценарий к мелодраме напишет Дэн Шоффер

Пока неизвестна дата выхода фильма «Зима, весна, лето или осень».

Отметит, что некоторые фанаты после сериала «Уэнсдэй» начали строить теории о том, что между Дженной Ортегой и Перси Хайнсом что-то есть.