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1 час назад

Дженна Ортега и Перси Хайнс снимутся вместе в мелодраме «Зима, весна, лето или осень»

runews24.ru

Ранее актёры снимались вместе в сериале «Уэнсдэй».

Дженна Ортега и Перси Хайнс снимутся вместе в мелодраме
Фото: runews24.rurunews24.ru

Дженна Ортега исполнила роль дочки Мортиши и Гомеса Аддамс, а Перси Хайнс Уайт – роль Ксавье Торпа.

Теперь актёры снимутся в мелодраме под названием «Зима, весна, лето или осень». Издание Deadline пишет, что Дженна Ортега станет ещё и исполнительным продюсером фильма.

В мелодраме расскажут историю двух подростков, которые полюбили друг друга. Действие в фильме будет происходить на протяжении четырёх времён года.

Режиссёром станет Тиффани Полсен. Она ранее работала продюсером над романтической комедией «Пара на праздники». Сценарий к мелодраме напишет Дэн Шоффер

Пока неизвестна дата выхода фильма «Зима, весна, лето или осень».

Отметит, что некоторые фанаты после сериала «Уэнсдэй» начали строить теории о том, что между Дженной Ортегой и Перси Хайнсом что-то есть.

Однако сами актёры официально ничего не подтверждали.

Фильмы,Дженна Ортега,
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