«Чебурашка» продолжает бить рекорды по сборам в прокате

Первая премьера года – российский фильм «Чебурашка» – поставила рекорд по сборам в первый день года, а за первые три дня проката набрала более 1 млрд руб. Семейная комедия вызвала огромный интерес у россиян. PRIMPRESS решил разобраться, чем обусловлен интерес к фильму и насколько действительно он хорошо.

Фото: PrimPress PrimPress

От первоисточника к фильму

Видео дня

Ни для кого не секрет, что в основе фильма – история одноименного мультфильма, снятого много лет назад «Союзмультфильмом». На нем выросло не одно поколение детей сначала в СССР, потом уже в России. Чебурашка, как оказалось, до сих пор весьма и весьма популярен. Но одно дело мультфильм, а совсем другое – полнометражный фильм по мотивам этого самого мультфильма. Оказалось, что адаптировать популярный сюжет – задача не из легких.

Каким путем пошли авторы фильма? Поскольку в фильме крокодил Гена стал человеком, ему придумали не просто биографию, а целую семейную драму. Перестарались. На первый план, таким образом, выходит именно личная история садовника Геннадия, а не приключения Чебурашки. И именно он, а не Чебурашка становится реально главным героем. Скажем так, история эта по большому счету могла состояться и без Чебурашки, и на его месте могла быть какая-то другая диковинная зверушка.

Что с сюжетом? Очарования и разочарования

Сюжет существенно отличается от того, что мы видели в мультфильме. Сохранены, пожалуй, формальные признаки, а именно образы Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк. В киноверсии Чебурашка кажется, скажем так, более дерзким, но таким же милым, каким все мы его помним в первоисточнике. Крокодил Гена становится суровым садовником-перфекционистом Геннадием (Сергей Гармаш). Его сделала таким тяжелая семейная драма.

Результатом адаптации образа старухи Шапокляк стало появление в сюжете бизнес-леди, владелицы крупной конфетной фабрики, эгоистичной и своенравной (Елена Яковлева).

К слову, в финальном эпизоде образы максимально узнаваемы внешне. Но вернемся к началу.

В мультфильме история знакомства Чебурашки и крокодила Гены более прозаична, чем в фильме, где авторы устраивают торнадо и настоящий апельсиновый град. Не только с точки зрения качества компьютерной графики, но и с точки зрения последствий такого явления выглядит это, мягко говоря, нереалистично.

Те же самые выводы напрашиваются после просмотра эпизода с полетом ребенка в ракете с конфетами. В мультипликации такой ход смотрелся бы гораздо органичнее, чем это вышло в кино.

С другой стороны, если авторы добивались эффекта синтеза технических возможностей, то вполне можно сказать, что он состоялся. По крайней мере во время просмотра зрителей это нисколько не смутило. Справедливости ради отметим, что некоторые эпизоды вызывали искреннюю улыбку не только у детей, но и у взрослых, пришедших на сеанс. И их было много.

Отдельного разговора заслуживает, пожалуй, самый драматический эпизод картины. Много лет назад Геннадий предал дочь, а в фильме мы видим, что точно так же он в какой-то момент предает Чебурашку. Совмещение эпизодов из прошлого и настоящего происходит под щемящую сердце песню «Там нет меня». Слезы катились не только по щекам взрослых зрителей, выросших на советских мультфильмах, но и по щекам школьников, которых «воспитывают» совсем другие герои. Но, несмотря ни на что, Чебурашка прощает своего главного друга и «маму», как он называет Геннадия: так умеют прощать только тех, кто действительно дорог сердцу.

Между юмором и драмой

Фильм позиционируется как семейная комедия. Действительно в нем много шуток, забавных эпизодов и моментов. Пожалуй, лучше всего их отыгрывает герой Федора Добронравова – специалист по экзотическим животным Валерий.

Но в то же время некоторые из них нелепы и даже неуместны, особенно в так называемом постскриптуме фильма. Эпизод был добавлен как иллюстрация популярного анекдота про Чебурашку и крокодила Гену. Особого смысла он фильму не добавил, а вот осадочек неприятный оставил. Одним словом, юмор в качественном смысле этого слова в фильме не состоялся, чего не скажешь о драме, которая явно доминировала. А должно было быть наоборот. Хотя, быть может, так и было задумано?..

В чем успех?

Фильм «Чебурашка», судя по сборам, оказался весьма востребованным, несмотря на обозначенные выше нюансы. При этом невозможно четко определить портрет среднестатистического зрителя. Это и дети, и подростки, и молодежь, и люди среднего возраста, и даже пожилые люди. У каждого были свои мотивы посмотреть фильм в первые дни проката, не дожидаясь отзывов критики. Пожалуй, в первую очередь зритель шел на легендарного во всех смыслах мультгероя. И реакции в процессе просмотра были самые положительные. Адаптация была воспринята если не на ура, то достаточно сдержанно. Более взрослым зрителям, само собой, хотелось увидеть максимально приближенную к классике версию. В то же время юные зрители, некоторые из которых, вероятнее всего, не очень близко знакомы с оригиналом, приняли все предлагаемые обстоятельства.