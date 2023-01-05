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2 часа назад

Три миллиона зрителей посмотрели "Серебряные коньки" в Италии в премьерный день

Газета.Ru

Около трех миллионов зрителей посмотрели российский фильм «Серебряные коньки» в день его телевизионной премьеры на канале «РАИ-1» в Италии 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сценариста Романа Кантора.

Три миллиона зрителей посмотрели "Серебряные коньки" в Италии
Фото: Газета.руГазета.ру

Картина Михаила Локшина возглавила рейтинг дня на итальянском ТВ, а итальянская страница фильма в «Википедии» стала третьей по посещаемости за 3 января в Италии. «Вот такое итальянское новогоднее чудо. Не уверен, чтобы что-то подобное происходило раньше с российским кино», — написал Кантор в своем Telegram-канале.

В пресс-службе гостелевидения РАИ подтвердили, что премьеру картины посмотрели почти 3 млн зрителей (2 млн 933 тыс. человек).

По сюжету «Серебряных коньков», сын фонарщика Матвей и дочь крупного сановника Алиса встречаются под Новый год в Петербурге конца XIX века и начинают вместе стремиться к мечте. Роли в фильме исполнили Федор Федотов, Соня Присс, Кирилл Зайцев, Алексей Гуськов, Юра Борисов и другие. Картина получила премию «Золотой орел».

Фильмы,Федор Федотов,Кирилл Зайцев,Михаил Локшин,Алексей Гуськов,
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