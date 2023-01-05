Три миллиона зрителей посмотрели "Серебряные коньки" в Италии

Около трех миллионов зрителей посмотрели российский фильм «Серебряные коньки» в день его телевизионной премьеры на канале «РАИ-1» в Италии 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на сценариста Романа Кантора.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Картина Михаила Локшина возглавила рейтинг дня на итальянском ТВ, а итальянская страница фильма в «Википедии» стала третьей по посещаемости за 3 января в Италии. «Вот такое итальянское новогоднее чудо. Не уверен, чтобы что-то подобное происходило раньше с российским кино», — написал Кантор в своем Telegram-канале.

В пресс-службе гостелевидения РАИ подтвердили, что премьеру картины посмотрели почти 3 млн зрителей (2 млн 933 тыс. человек).