Почему Микки Маус носит перчатки

Мультфильмы создаются для маленьких детей, которые вряд ли задумываются о некоторых особенностях костюмов персонажей. Куда важнее характеры главных героев и их действия. Но дети постарше и взрослые часто замечают несоответствия и довольно своеобразные идеи мультипликаторов.

Фото: Кадр из мультфильма "Микки Маус: Сквозь зеркало" Кадр из мультфильма "Микки Маус: Сквозь зеркало"

Например, очень многие животные из американских мультиков носят белые перчатки. Вспомните Микки Мауса, Багза Банни, Пиноккио или Гуфи. "Рамблер" разобрался, зачем создатели мультфильма про антропоморфного мышонка надели на него перчатки.

Интересно, что некоторые персонажи, которые в мультфильмах носят перчатки, были созданы разными командами мультипликаторов. Использование подобного аксессуара при создании образа героя-животного стало популярным решением по нескольким причинам.

Во-первых, перчатки помогали аниматорам сэкономить огромное количество времени и сил. Ведь на прорисовку всех частей лап пришлось бы потратить десятки часов, а перчатки избавили художников от этой проблемы.

Во-вторых, сам Уолт Дисней рассказывал, что перчатки также помогли сделать Микки Мауса более похожим на человека. По сюжету мышонок совершает много действий, которые сложно выполнить, если у тебя лапки. Поэтому перчатки стали мышиной версией человеческих рук.